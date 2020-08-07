Mazda首款汽車叫咩名？首款配備轉子引擎的汽車又叫咩名？

這款1960年面世的輕型雙門四座位Coupe，是萬事得繼生產輕型三輪貨車後正式踩入汽車工業的重要里程碑。（互聯網）

今年是萬事得（Mazda）品牌誕生100周年。萬事得前身為「東洋軟木工業」，早於1920年在日本廣島由松田重次郎創立，不過最初不是經營汽車製造生意，而是生產軟木塞。1923年經歷了日本關東大地震，至1927年公田社長將公司改名為「東洋工業」，並將業務轉型至生產輕型三輪貨車(災後運輸交通工具)，而首輛三輪貨車名為Mazda-Go，正是以「松田」的日文發音Ma Tsu Da與古波斯拜火教光明之神Ahura Mazda變奏而來。

後來又經歷了第二次世界大戰，一直到1960年「東洋工業」以Mazda之名推出首款汽車R360。採用雙門四座位設定的R360，車身以鋁合金打造，配備 V 型雙缸引擎及四速手動波箱。

至於旗下傳奇「轉子引擎」，則是在1961年與德國NSU公司（Audi前身）及轉子引擎發明者Wankel博士簽下轉子引擎生產及使用權後發揚光大。於1967年推出Cosmo Sport 110S，便是世界上首輛配備雙轉子引擎的量產雙門跑車。而現在的萬事得汽車(Mazda Motor)是直到1984 年才正式由東洋工業改過來。