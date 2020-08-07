關智斌搵白只鑽研演技　為騷肌節食忍到盡

藝人關智斌（Kenny）的新歌《乾爹》MV昨晚推出，Kenny表示對整個歌曲班底及製作過程都非常享受，第一次聽到歌曲旋律已經很喜歡，而第一個想到的便是找黃偉文填詞：「我哋識咗好多年，記得有一年我生日嘅願望係：『好想快啲再有機會可以唱到你嘅歌詞。』所以呢首係一份願望成真嘅禮物。」

歌曲錄音在Dear Jane的錄音室進行，Kenny謂錄得毫無壓力，他說：「佢哋嘅錄音室好chill，感覺好放鬆，好多時候同Tim會喺studio不知不覺間傾偈傾到好夜，仲會落街食宵夜𠻹。可能傾偈傾得多，Tim同時亦發掘到我另一把較為沉穩同內斂嘅聲線，令呢首歌呈現出同以往嘅歌有唔同嘅層次同面貌。」

MV則找來他一直想合作的Maggie及Sheng擔任MV監製及導演：「之前都睇咗好多佢哋幫唔同歌手拍嘅MV，好欣賞佢哋嘅處理手法、美感同藝術觸覺，我覺得佢哋係一股新力量，帶到更多新鮮感畀觀眾。」今次MV也給了自己小小挑戰，其中一個大挑戰是他需要拍攝一個兩分二十秒、一take過的長鏡頭中展現內心情緒，為此他特別找來好友幫手，他說：「我邀請白只同我上咗幾堂acting class，佢畀咗好多意見我，我好多謝佢呢位朋友，因為有時佢比我更了解我自己，點樣要我抽絲剝繭去搵我個情緒出嚟。同埋我真係為咗呢個shot，喺屋企練左幾晚戲，喊到成屋都係紙巾，哈哈。」

而另一個係節食挑戰，第一個場景在酒店拍攝，要拍出以為自己開心，實際上卻是很傷感的感覺，而導演要拍出唯美的畫面，他說：「就係要我唔好着衫，所以嗰幾日除咗要練戲，更要做運動、節食，希望可以配合到導演嘅要求。而因為疫情關係，MV拍攝日期改咗好幾次，所以我擺喺屋企嘅雪糕到而家都仲未食得，不過拍完返去應該可以食啦。」