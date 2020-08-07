環保波鞋新貴　Trainer AD1

LANE EIGHT創立以來只推出Trainer AD1一個鞋款，但今季就帶來採用可持續物料的環保變奏款式，稍後每月亦會追加推出全新配色以供選擇，為鞋款保持新鮮感。（互聯網）

由Josh及James Shorrock兩兄弟共同主理的運動鞋新貴LANE EIGHT，2018年創立至今一直只專心製作一個鞋款Trainer AD1。因為兩位曾經分別於運動品牌及潮流媒體工作的主理人對於波鞋文化有獨特見解，眼見健身運動已經成為都市人生活一部分，所以希望可以創作一款適合全天候鍛煉着用的鞋款。

經過一年多籌備，今季品牌帶來首個可持續性系列，同樣以Trainer AD1作為主打鞋款，分別推出Electric Neon、Cloud White及Lunar Grey三款配色，最重要是鞋款採用可持續、可重用的物料製成，繼續堅守品牌創立之初所定下的持續發展理念。

LANE EIGHT Trainer AD1最初選用天然麖皮製作鞋款，雖然天然麖皮是肉食市場所提供的副產品，但同時亦是地球上最大污染源頭之一，因此品牌今季決定以微纖維取代。它除了同樣可以為鞋身提供相同程度的耐磨性外，亦比傳統皮革更輕巧。而鞋身的針織鞋面是採用再生聚酯紗線製成，每對鞋平均使用11個廢棄膠樽所製，中底所搭載的全掌式Bloom™ Algae Foam，原材料是從過度繁殖且影響海洋生態的藻類當中提取，製作過程可以為地球節省31.5公升水及減少64立方米碳排放量，保留Trainer AD1外觀及舒適性之餘，亦可做到減廢的環保效果。