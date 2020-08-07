拋煙頭出車斷正！賴琦媛誓神劈願戒煙唔做垃圾蟲

港姐候選佳麗賴琦媛（Ivy）被東網拍得吸煙兼亂拋煙頭出車，形象崩壞，她今日現身記者會時收起以往的寸嘴本色，耍冧認衰：「關於呢件事我好慚愧，畀大家見到我唔好一面，對支持者同身邊人覺得好對唔住，經一事長一智，我會戒！（會戒煙同戒拋垃圾？）係，呢啲係不良嗜好，想畀番個好形象大家，而且身體健康係自己，拋垃圾就對唔住大家同個環境。（吸咗煙幾耐？）我都係呢一兩年先有接觸，本身冇吸煙習慣，係自己受唔住誘惑，對方邀請我就食。（因為壓力大？）唔關事，係自己受唔住誘惑。（擔唔擔心印象唔好，評判會扣分？）都係做好自己，相信大家會見到。（點補救？）我承諾會戒咗不良嗜好，會做好自己，時間會見到我改變。」

問到有否因此而被高層訓話？她說：「呢幾日港姐行程比較緊湊，佢哋有提點我。」另外，講到連日來接送她的男士，她聲稱對方是佢親戚，並非男友：「依家冇拍拖，係單身。」至於網上有傳其父親是警察，她否認：「佢唔係從事呢個行業嘅。（點解網友咁傳？）可能有親友從事呢行，我唔係太清楚。（驚唔驚被起底？）都驚，但阻止唔到。」問到負面新聞有否影響參賽心情？她稱：「放好心態，視壓力為動力。（覺得自己都係陪跑？）努力咗，問心無愧就OK。（仲有冇其他不良嗜好？ ）我諗冇，夜瞓囉。（講粗口呢？ ）都好少。」