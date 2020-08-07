最矮候選港姐！張盈悅網上爆負評：平常心面對

《2020香港小姐競選》今日舉行記者會，公布兩位海外佳麗入圍名單，包括張盈悅（Joyce）及謝嘉怡（Lisa），Lisa外貌精緻，但Joyce無論身高或外表較其他佳麗遜色，且表現緊張，Joyce受訪時坦言：「有少少緊張，因為唔知現場有幾多人，而且我係第一次入嚟電視城，不過，都好興奮，腎上腺數上升。我又要着住高踭鞋，擔心有好多突發情況發生，例如件衫突然跌膊，或者企唔穩。（好有壓力？）未，好多嘢意料唔到。」

Joyce稱會與Lisa互相鼓勵：「大家有個不成文規定，只會同對方講好嘢，例如你最靚之類。」講到她的身高在眾佳麗中最矮，可會感輸蝕？她說：「可以咁講，我覺得身高方面我喺香港嚟講算係平均，但拍埋咁多靚女，可能會拖低咗佢哋。（有冇信心入位？）平常心去面對，我會盡力而為。」對於網上就其外貌有不少負面批評，Joyce大方表示理解：「我都明點解佢哋咁講，我呢幾日比較忙，壓力大皮膚差眼鼻都好腫。」

至於Lisa稱有少許緊張，因為是第一次參加大型比賽加上現場有很多傳媒，幸好佳麗們也很友善會跟她傾偈，問到可有信心？她表示：「有信心，其他佳麗都叫我唔使咁驚。」