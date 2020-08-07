賴琦媛吸煙影響港姐形象？冠軍黃嘉雯咁樣講

《2020香港小姐競選》今日舉行記者會，兩位海外佳麗連同十六位本地佳麗共會晤傳媒，並分組進行限時速妝比賽，由2019年港姐冠軍黃嘉雯評分，最後由陳楨怡、侯嘉欣及何孟珊勝出。

黃嘉雯表示今日是首次會見眾佳麗，大讚她們水準高：「佢哋個個都好平均，好高又淡定。（有咩心得傳授畀佢哋？ ）我知佢哋今年準備時間好短，平常心去面對，而且差不多要準備才藝表演。（有冇邊位佳麗係心水？）今日見得太短時間，等下次有機會同佢哋傾偈會清楚啲。」

另外，對於今屆入圍佳麗賴琦媛被拍到吸煙及亂拋煙頭，她稱有看到報道，問會否覺得影響港姐形象？她說：「公眾人物要做個榜樣，用正能量去感染大家。」問到當年身為大熱的她會否倍感壓力？她笑言沒有，只當自己是普通參賽者，最開心是跟其他佳麗一齊相處。

另外，陳楨怡、侯嘉欣及何孟珊對於在化妝環節中勝出感開心，提到才藝表演，侯嘉欣透露會表現自己最擅長的跳舞，另外兩位就表示要保持神祕，不肯公開表演項目。問到入圍信心，何孟珊坦言其他佳麗質素高，自己雖有壓力，但亦有信心入圍，已在社交媒體呼籲大家要投票。對於賴琦媛的負面新聞，跟對方比較相熟的侯嘉欣稱有叫對方加油。