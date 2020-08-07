﻿【美女饕廚】潮州菜篇：矜貴手工巧滋味

上期介紹完汕頭美食，今次帶大家在香港品嘗品質潮州菜，這店位於中環，餐廳是以名人追捧而聞名，價格不菲，但材料上乘，每一道菜均是大廚用心做的特色菜。

其實在這店未開設之前，我與朋友於2015年便已率先品嘗過大廚的哥哥所開設的私房菜，位於太子，平時是供應潮州粉麵，當時覺得私房菜不便宜但很有驚喜！今次除了一道脆皮海參與之比較相近外，其他菜式都不太一樣，兩者都各有千秋呢！

哥哥蔡昱師傅的菜式推介

還記得私房菜是由老闆親自下廚，還禁飲可樂，因全無味精，其中蒸馬友和鵝頭頸併肝都很棒。馬友用野生大馬友，用古法蒸得剛剛好熟，肉質肥厚鮮美，非常細膩而嫩滑，脂肪濃厚，像Toro般魚油豐盈，咬下去甘香四溢。

而鵝頭頸用澄海獅頭鵝，有世界級鵝王的美譽，用了獨特的滷水製成，鵝頭和頸肉都煮得很嫩，富含膠質，而鵝肝滷至味濃香軟，鮮香回甜，非常美味！

另一推介為竹笙翅，竹笙入口爽脆，裏面包着用上湯煮過的翅針，口感豐富，添上少許的金華火腿碎，令味道層次更多變化，是很考工夫的一道菜式。

而弟弟開的這間名人飯店，裝修華麗，而且私隱度非常高，房內亦能欣賞到維港的動人景色。

弟弟蔡昊師傅菜式推介

招牌菜式是脆皮豬婆參，每次都驚艷出場，外面微脆內裏腍糯，蘸上由老雞、排骨等熬製而成的精華，濃稠而膠質重，是完美搭配，吃完嘴唇還黏着一起呢！

接着是酸辣翅，令人眼前一亮，蔡昊師傅對酸和辣的細緻可謂掌握得天衣無縫，兩種味道點到即止，既平衡又柔和，配上彈牙的翅針，清爽開胃。

最後的推介是甜品牛油果官燕，碧綠色的牛油果冰甜幼滑，像雪糕般，上面覆蓋官燕絲，並用話梅粉作點綴；既清新又潤肺，畫上圓美的句號。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）