Bart Simpson又踩板　阿森一族聯名現身

今季《The Simpsons》與Vans再合作推出聯名單品，將「阿森一族」各家庭成員的抵死搞笑形象融入設計。（互聯網）

1989年開始首播的美國卡通《The Simpsons》，除了是最長壽、最受成年人歡迎的卡通之外，播映超過30年更經常因為故事劇情與現實世界發生的事情巧合地相似，因此被網民捧為「預言神劇」。

而「阿森一族」於潮流界的影響力亦同樣不容忽視，好似知名藝術家KAWS早年就經常二次創作作為其塗鴉作品主角，而日本潮流玩具BE@RBRICK及街頭時裝品牌Off-White統統都曾經與其合作，而美國最具代表性板鞋品牌Vans更早於2007年已經首度與《The Simpsons》及12位Artist推出三方聯名系列。

今季雙方就再次合作帶來一系列《The Simpsons》x Vans聯名單品，將「阿森一族」各家庭成員包括：Homer、Marge、Bart、Lisa及Maggie的抵死搞笑形象融入多個鞋款設計上，並同步推出多款運用標誌性黃色及藍色作主調的服飾及配飾單品，為整個系列帶來更完整的造型配搭（8月8日推出）。