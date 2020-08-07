黎瑞恩家傭好到畀人撬　孫慧雪請咗個印尼公主　

新冠肺炎疫情嚴峻，有外傭染疫恐爆「外傭群組」，疫情下不少家傭放假都自動自覺唔出街，不過藝人孫慧雪卻遇過不少唔識做的姐姐，試過請到有公主病的「印尼公主」，又試過有姐姐在家中飲酒兼問銀行借錢……

孫慧雪：「有個工人姐姐，每次去超巿都要求買嘢畀佢，例如洗頭水、沐浴露，專揀比又貴過百蚊嘅，而且佢唔飲水，一定要飲奶，我同老公都話請咗個『印尼公主』，有次我睇佢張超巿單，發覺佢買咗好多嘢畀自己，我同佢講以後買嘢前要問我，之後我氣沖沖閂門，點知佢敲我房門，唔係道歉，係問我可唔可以買朱古力。」

曾經想過與這位「印尼公主」續約：「佢要求要先返印尼一個月，到後來同佢續咗約，做唔夠一個月就話有急事要走，之後就收到佢傳短訊畀我，其實係去咗第二個屋企做，擺明特登玩我，我平時對佢好好，所以幾傷心。」

除了「印尼公主」外，還試過兩個好惡劣的case：「一個姐姐突然急住走，第二日就收到好多追債信；另一個姐姐喺屋企飲酒又同銀行借錢，都有問我借，我發現佢用BB沖涼盤洗自己對鞋。（疫情嚴峻）原本答應放假唔出街，但佢會偷偷出街玩到好夜，最後我惟有解僱佢，佢叫我幫佢執行李放喺管理處，但搵人偷影然後要脅我，話我掉她的行李。」

至於黎瑞恩（小恩子）：「我啲姐姐放假都喺屋企唔出街，依家疫情嚴重，好搞笑，佢哋仲驚過我，我返屋企要企喺門口畀佢噴消毒劑，佢哋不嬲都唔鍾意放假，仲覺得啲同鄉坐喺街好污糟又嘈吵，我當姐姐係屋企人一樣，我有3個姐姐，最短嗰個都做咗8年，最耐嗰個做咗16年。」

小恩子大讚家傭超級好：「好到成日被人撬，因為佢哋都好Smart（聰明），試過出面有人出高價撬佢哋，佢哋死都唔肯走，試過有一個工人，有人提出年尾畀一萬蚊花紅佢要撬佢走。我會同個姐姐講，如果好嘅你咪過去做，我成日覺得一齊係一個緣分，你嚟得同我屋企一齊做嘢、一齊生活，係一個緣分，覺得佢用錢可以買走你，我都冇符，可能佢好需要錢，不過後尾佢見完都返嚟，仲話除非我炒佢，否則佢唔會走，嘩！幾感動呀！」

名模蔣怡（CoCo）：「我會建議屋企兩個姐姐少出街，有個姐姐放假由朝到晚鍾意匿埋喺房，另外一個不嬲放假都返半日，半日湊小朋友，半日自己去瞓覺，因為佢想賺多啲錢，佢兩個都好好。」

問遇過最差嘅傭人？CoCo：「之前有個工人姐姐，佢年紀比較大，用咗好多年，唔忍心炒佢，但我好唔滿意一樣嘢就係，佢永遠唔識用新家電，焗爐、蒸爐學極唔識，電視機唔識開、唔識轉台，有時好㷫，因為屋企兩層，個女每十分鐘叫我落樓下幫佢轉台，因為嗰時囡囡仲好細，後尾老工人年紀大辭工，最終和平分手，但佢之後同我新工人聯絡，自爆嗰時係扮蠢、扮唔識，Madam就乜都唔會叫佢做，好輕鬆，呢件事令我好唔開心。」

而影壇寵兒蘇麗珊：「家人喺我細個時請咗個姐姐照顧我同表姐，當時我好細，得4、5歲，姐姐要走時，我同表姐一齊攬住佢，好唔捨得，呢個已經係我對佢嘅最後記憶，因為當時屋企人都要做嘢，姐姐每日陪住我哋，返學放學又送飯，差不多兩年，感覺佢好似我第二個媽咪咁。」