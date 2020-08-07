疫情下依然有工開　蔡宛珊Keep Fit風雨不改

36歲中印混血兒蔡宛珊（Sarika）擁32C、24、35的魔鬼身材，加上樣貌甜美，難怪跟前夫Raymond分開後，依然獲不少男士追求。不過她寄情工作，在疫情下依然非常忙碌。忙拍劇及電影的她，日前懶理下雨，戴住口罩到公園做運動，力保完美身形。之後她到超超市買餸，返家親自下廚煮健康餐。

Sarika表示：「疫情少咗出街食飯，自然多咗時間自己學煮，由唔太識變到叻咗，因為我注重健康，會整海鮮、蔬菜為主，要Keep Fit嘛。（疫情冇得做Gym好慘？）對我嚟講係最慘嘅事，因為我好鍾意做運動，每星期做4、5次，每次做兩個鐘先夠皮，依家冇得去Gym Room，惟有喺屋企操，好彩我之前考咗個建身教練牌，自己操冇問題，但冇器材就要諗吓點樣操肌。（有冇肥咗？）喺屋企食多咗係肥咗。」

提到戴口罩出外做運動，她坦言為要保持體能應付之後的工作：「依家冇咗好多司儀工作，但好幸運，最近有工開，我一路拍緊ViuTV劇集《熟女強人》同節目《今晚趁熱食》，仲有電影工作參與，希望觀眾多多支持我。」