神仙姐姐息影26年　朱寶意同阿女晒「姊妹圖」

曾於電影《英雄本色》中飾演張國榮女友Jackie一角而爆紅的朱寶意（Emily），憑着一臉美人胚子，當年擄掠了不少少男的心。1994年拍完《神劍》後淡出幕前後從台灣定居上海。對上一次公開露面是2016年出席吳奇隆與劉詩詩在峇里舉行的盛大婚禮，當時她透露女兒在美國讀大學。

淡出影圈多年的Emily與丈夫已經分離，是位單親媽媽，但與23歲的愛女感情相當要好，不時一起外出旅行，如兩姊妹一樣。愛玩社交網的她，每年張國榮死忌都會發文悼念，相當重感情。

而她亦上載不少周遊列國的相片，多年來她樣貎未有太大變化，保養相當得宜。有指她在台灣、上海及美國都有物業，生活環境不俗。閒時玩花藝及陶瓷陶冶性情。見她亦曾與馬浚偉和楊丞琳合照，看來對娛樂圈亦相當留意。

Emily演藝生涯中曾與不少紅人紅星合作，除了在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友外，亦曾在電影《奇緣》與周潤發合作，又與成龍在《龍的心》飾演其女友。及後返回台灣發展，又與吳奇隆合演劇集《小俠龍捲風》，更憑着美貎被封為「神仙姐姐」。最大膽演出莫過於與湯鎮業合作電影《心跳時刻》時有床戲，亦拍過三級片《聊齋之欲焰三娘子》。

另外，對於圈中好姊妹、台灣女星羅霈穎（又名羅璧玲）日前在台灣離世，她坦言感不敢相信，並透露早前大家更相約疫情後到外國旅行，羅霈穎更向她表示想去越南。