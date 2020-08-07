《殺手》女角喊戲搶鏡　黎耀祥全劇死得最有價值

今晚無綫劇《殺手》大結局，之前一集以為死了的李佳芯和麥明詩，今晚揭盅竟然獲救，而與陳豪決鬥戰死的黎耀祥，最終卻換來一條人命和一個人的重生！

黎耀祥死後將個肺和眼角膜給女兒麥明詩，又令陳豪跟李佳芯重過新生活，總算成人之美，死得有價值！但就難為了愛他的江美儀，目送愛郎送死都未能聽到最後的情話，而意外的是Dark Angel 龔嘉欣，最後變回鄰家女孩模樣，從良做老闆娘，各人都有個好結局。

而成晚焦點當然在兩大視帝決鬥一幕，黎耀祥跟陳豪的埋身肉搏，拳拳到肉，最後因現場有易燃物品，兩人槍戰發生大爆炸，黎耀祥先被救出，但卻奄奄一息，最後遺言都講不到，到了停屍間，江美儀認屍一幕喊到面容扭曲，相當悽慘！而龔嘉欣亦有前來，更伏在黎耀祥的心口上，自言自語覺得冇破損前男友遺愛人間的心臟，安慰同時亦傷心老友之死，龔嘉欣連笑帶哭，她於早前訪問時曾表示，這個高難度演繹是監製要求。

今次黎耀祥與陳豪決鬥，背後有個天大秘密，就是鄭子誠一個「一命換一命」的計劃，目的是想幫陳豪假死，換來重生，讓他不再涉足殺手行業，才可與李佳芯過平淡生活，另一方面，又可給瀕臨心臟衰竭的黎耀祥一個死得有價值的機會，把器官留給女兒麥明詩，等她可重見光明，雖然麥明詩最後兩樣器官都沒有出現排斥情況，但醒過來後卻對之前的事沒有記憶，要由江美儀憶往事，雖面對愛郎離去，但江亦負起照顧其女兒的責任。

最後有情人終成眷屬的陳豪和李佳芯，看得令人心甜，佳芯在已到英國讀書的兒子傾談中，才知陳豪未被炸死，害她一度因不能接受其離去而不肯妥協骨灰位的安放位置，不過當得知原來是鄭子誠的悉心安排，終可成行到英國，與陳豪見面，兩人重聚鬥嘴擁吻，開心劇終。