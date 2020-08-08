楊明飲酒出事有前科 再涉醉駕隨時坐監
2020年08月08日 02:46
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唉！
藝人楊明凌晨時段涉醉駕炒車，其實佢都唔係第一次因為醉酒出事，試過醉駕停牌同埋帶醉刑毀，之前嘅專訪楊明仲講緊以前做錯嘅事（相關新聞 https://bit.ly/2EZx21n ），仲話依家有所警惕，近年已減少飲酒避免再出醜人前，言猶在耳，估唔到佢又係衰喺飲酒呢方面！啱啱捱上男主角位置嘅佢，睇嚟星途都凍過水！
楊明於2005年被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，並於車中睡覺，警方到場後接受酒精測試時證實超標後被拘捕，其後被判罰款7,000元及停牌1年。於2006年在夜店襲擊保安員而被判守行為，在守行為期間又帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，法院被判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3,880元。
已經入行22年嘅楊明，喺無綫參演過近百套劇集，由開頭嘅「咖喱啡」做起，之後事業都算順利，好快就演有對白嘅角色，跟住開始做配角，點知兩年內涉醉駕兼刑毀，導致被無綫懲罰陷入事業低潮期，幾經辛苦捱咗幾年「二世祖」嘅角色，終於獲大眾接受，喺《婚姻合伙人》、《機場特警》同仲播緊嘅《迷網》入面做男主角，前途一片光明，突然再捲入醉駕事件，除咗無綫可能會重罰之外，因為佢有幾次相同嘅案例，法庭隨時會判收監！