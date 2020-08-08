楊明飲酒出事有前科　再涉醉駕隨時坐監

楊明於2005年被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，並於車中睡覺，警方到場後接受酒精測試時證實超標後被拘捕，其後被判罰款7,000元及停牌1年。於2006年在夜店襲擊保安員而被判守行為，在守行為期間又帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，法院被判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3,880元。

已經入行22年嘅楊明，喺無綫參演過近百套劇集，由開頭嘅「咖喱啡」做起，之後事業都算順利，好快就演有對白嘅角色，跟住開始做配角，點知兩年內涉醉駕兼刑毀，導致被無綫懲罰陷入事業低潮期，幾經辛苦捱咗幾年「二世祖」嘅角色，終於獲大眾接受，喺《婚姻合伙人》、《機場特警》同仲播緊嘅《迷網》入面做男主角，前途一片光明，突然再捲入醉駕事件，除咗無綫可能會重罰之外，因為佢有幾次相同嘅案例，法庭隨時會判收監！