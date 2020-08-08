東方日報C1：刪認愛Post傳婚變　城城急派心箍方媛

天王郭富城太太方媛近日捲入「天王嫂訓練營」風波，日前更被網友踢爆，早年在社交網轉發與城城拖手認愛的「世紀定情」發文竟然離奇消失，即惹婚變疑雲！城城昨日突然連環9次讚好方媛的貼文，明顯表態護妻，方媛則晒出與城城的心形手勢合照及慶生全家福，力證情不變！

內地網紅方媛於2017年與天王郭富城拉埋天窗，躍升「天王嫂」身價幾級跳，成為一時佳話，婚後她為城城誕下兩女，完美婚姻令人羨慕。不過，早前台灣歌手潘瑋柏宣布迎娶空姐出身的宣云（Luna），Luna即被網民地氈式起底，內地富二代王思聰更踢爆Luna與方媛是「Pick Up Artist（PUA）天王嫂訓練營」掌舵人Amy姐旗下猛將，即再引起輿論，令方媛捲入風波，是非纏身！

雖然事後方媛上載寫着「謠言。遇事冷靜不盲從謠言，自破不用攻」的圖片，以作否認，但有網友發現她的社交網有異樣，當年城城公開認愛的貼文原來已被刪走。該貼文出於2015年12月1日，城城於社交網上載一張手拖手的相片，並冧爆留言：「這樣開車要慢一點」兼標籤方媛的社交網帳號，公開承認其地位，當時方媛亦有轉載並回覆：「嗯！慢慢開（心形圖案）」。如今該貼文離奇消失，即引起網民聯想，揣測受「訓練營」事件影響，令二人感情出現危機。

「9連讚」護妻

與此同時，從社交網發現方媛本月5日33歲生日，向來是愛妻號的城城竟然零表示，沒有送上任何生日祝福，而方媛更被揭當日撇甩老公及女兒，與兩位好姊妹現身尖沙咀酒店開P慶祝，有指其中一名姊妹來自武漢，更有網民質疑她們三人相聚，或有機會違反禁聚令。城城「冇影」成為一大焦點，連帶「定情貼文」消失等種種線索，令「婚變」疑雲愈傳愈勁。

未知是否見網上謠言滿天飛，城城昨日親自以行動粉碎各種揣測，他於早上6時突然在社交網發功，一口氣讚好9篇方媛由5月至8月的貼文，當中包括方媛生日的發文，明顯為愛妻護航。

「遲到2天的生日照」

見老公表態，方媛於晚上則網晒與城城的合照，相中見城城單手從後箍住她一人一隻手合力做出心形手勢，更有一家四口的慶生相，加上方媛留言貼上「一家人」、「錫錫」等表情符號放閃，又留言指：「遲到2天的生日照」，以示生日當日其實有與老公慶祝，證明夫妻感情不變！其後城城亦轉發貼文，並送上生日祝福：「太太，祝身體健康，幸福快樂。」

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