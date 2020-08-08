【狂迷實錄】姦殺犯密謀向Justin斬草除「根」

荷里活名人紅星被狂迷入屋滋擾的事件不時發生，而他們為求親近偶像而出盡辦法，其中更有姦殺犯在獄中密謀大計誓要閹割加拿大天王Justin Bieber。認真瘋狂！

Justin被強姦犯威脅切啫

2012年，加拿大樂壇天王Justin Bieber曾被一名狂迷睇中計劃姦殺他！一名男性囚犯Dana Martin因姦殺一名15歲少女而被判終身監禁。由於極度癡迷Justin，唔單止在大髀上紋對方的肖像，仲大讚他靚仔想與他上床，更瘋狂到在獄中指使將出獄的囚友Mark Staake出獄後助他行兇，找尋Justin並將其下體切除！最終天網恢恢，警方偵破其大計後並將他們拘捕。Justin幸保不「失」逃過一劫！

Taylor狂迷因愛之名打劫

除了Justin成為癲狂Fans目標之外，美國樂壇天向Taylor Swift亦遇上騎呢狂迷！2018年4月，一名來自康涅狄格州的男子Bruce Rowley打劫銀行而被捕，而事後警方指他是為了取悅偶像Taylor Swift才打劫銀行！據警方指他成功打劫銀行之後就駕車駛去Taylor位於羅德島的寓所並將劫來的錢拋過大宅圍欄，實行送錢畀Taylor使！事後該名男子因二級行劫及四級盜竊罪名被拘捕。而他向警方作供時表示喜歡Taylor，並認為透過他的罪行而能夠取悅到她。他表示曾嘗試聯絡Taylor，但她不在家。除了有狂迷為她而劫錢之外，亦曾經有位22歲男狂迷闖入Taylor屋後竟然即時沖涼，之後更索性在Taylor的床上瞓覺！幸好事發時Taylor並不在屋內。最終狂迷因跟蹤、盜竊及刑事惡作劇而在屋內被警方拘捕。

Harry Styles好心冇好報

英國男子組合One Direction（1D）前成員Harry Styles曾被一名露宿者滋擾，事緣Harry曾發現寓所附近有一名露宿者出現，心地好的他唔單止冇報警相反更買三文治給對方充飢，點知卻被對方纏上，不停跟蹤他長達3個月，最後Harry決定報警求助。最終露宿者在被判1年社會服務令及罰款。除了被露宿者滋擾之外，亦有一次Harry在家中沖涼時，亦被瘋狂女Fans爬到車頂上偷看，最終令他下定決心揼本加強保護系統保障自己私隱。

祖舒返鄉下被狂迷圍

《飢餓遊戲》（The Hunger Games）美國男星祖舒克治遜（Josh Hutcherson）亦同樣在家中遇過古怪狂迷事件，2015年，祖舒返肯塔基家鄉過聖誕，怎麼卻遇到有不速之客現身其大門前！祖舒說：「有兩個後生大約12、13歲的少女同母親一齊，佢哋全部着住有我個樣嘅衫同拎住有我個樣嘅手機。佢哋圍住我，就好似對住塊鏡咁！佢哋對住我喊，而我唔知道係咪我做錯啲嘢，我唔知點畀反應好。」

Miley大宅被「老公」入屋

美國天后Miley Cyrus成日都會被狂迷滋擾，之前就有一名男狂迷被警方發現他拎住把鉸剪企圖闖入屋。他當時向警員自稱是Miley的老公與對方認識五年。最終狂迷被捕，並被重判入獄18個月！