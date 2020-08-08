【玄之又玄】眉骨高＋川字掌　見義勇為

一個人是否有關二哥的風範，可從其面相搵到答案。（互聯網）

下星期四（農曆六月廿四）是關帝誕，相信不少從事武職或經商的朋友，都會趁機向這位武財神上炷香，祈求一切順順利利。

關帝之所以被後世供奉祭祀，全因其一生以忠義勇武見稱。講真，一個人能夠見義勇為，確實值得讚賞，尤其是在今天的社會，這類人更加難得。原來只要觀察一個人的面相及掌紋，看看有沒有以下特徵，就可以知道他會否為正義而發聲。

特徵1：眉骨高

代表為人衝動，遇到不平事絕不會忍氣吞聲，誓要討回公道。如果眉骨高之餘，還長得眉目清秀，這種人很有義氣，身邊人需要幫手，一定不會托手踭。

特徵2：眼有神

為人主觀有勇氣，不平則鳴，就算對方是長輩、上司，只要覺得自己做事正確，就會據理力爭，深信真理長存，正義必勝。此外，眼形短的人，性格衝動，卻是朋友眼中的正義超人！

特徵3：法令紋深

鼻翼兩側法令紋的深淺也能反映一個人的勇氣。法令紋深長的人，與一般見義勇為的人不同，他們會細心分析當時環境，在不會影響自身安全下才會作出行動，是勇氣與智慧並重的正義之士。

特徵4：川字掌

代表性格率直，抱有儆惡懲奸的俠義風範。相反，生命線與頭腦線開首部分相連的人，為人怕事，就算自己理虧，也不敢出聲反抗。