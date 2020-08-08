涉醉駕被送往醫院！楊明首開腔：冇事

藝人楊明今日凌晨涉醉駕，現場消息指，他拒絕提供酒精呼氣測試，被送往瑪麗醫院。而女友莊思明由家姐莊思敏接載到場了解，警方正進行調查。

被送往醫院的楊明一直未有現身，有消息指他已經保釋，只要身體沒有問題，就可以離開醫院。而醫院現時有不少傳媒等候，但原來楊明已秘密離開，據知他需於9月上旬向警方報到。

而外間不少人都嘗試聯絡他，但未能成功。經歷過一晚沉澱後，楊明終於「蒲頭」親自回覆東網！問到他身體狀況時，他以短訊表示：「冇事。」但再問到事發經過，就沒有再回應。而記者致電楊明女友莊思明時，胞姐莊思敏代為接聽，並表示不方便回應。

而無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐表示，據初步了解楊明昨晚駕車回家時發生意外，受了輕傷，幸好沒有涉及其他人。當時他可能因壓力過大、疲勞或其他狀況，汽車失控撞向路旁防撞欄和石壆，車頭毀爛。事後他被送往醫院，經治療後已出院。現時希望給予他時間休息，盡早痊愈。公司會進一步了解事情和向楊明提供所需的協助。

警察公共關係科（PPRB）今回覆指楊明因「拒絕提供血液樣本」而被拘捕，並已獲准保釋，至於為何楊明當時不用於現場接受酒精測試（俗稱吹波仔）？PPRB則指：「查案細節，我哋唔清楚。」

據知，楊明現身處女友莊思明的山頂道寓所，而現場已有不少傳媒等候，至於馬己仙峽道事發現場，被楊明撞爛的位置有欄杆圍住。