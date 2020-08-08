悶熱BYEBYE！隨身優之「涼」品

本港天氣持續炎熱，加上疫情未除罩不離身，日日熱到大汗疊細汗！幸好最近有不少散熱Gadgets於市面湧現例如JC Shop等，各式其色今次一於同大家搵齊出來！

免提送風 用色繽紛

這款W Fan USB充電式掛頸風扇來自日本，以ABS樹脂打造，160g超輕量，方便攜帶。送風角度可供調校，提供微風、弱風、強風三段風速，但由於扇葉太近頭髮，所以長頭髮人士最好束起頭髮方好使用。比起舊版，2020版用色更繽紛，分別有黑、白、紅及海軍藍4色選擇，男女合用。

涼快度︰★★★ (5★為滿分)

超輕頸箍 冰涼透人

Thanko智能頸箍不經不覺來到第3代，體積大幅縮至125× 40× 80mm，僅重150g，同時兩邊可以伸縮，頸圍粗幼都啱戴！降溫亦有改良，兩面金屬片可在2秒內把體感溫度降低15℃，並提供「5~10℃」及「10至15℃」強弱兩段效果，實測貼肉一刻勁冰涼！續航力達20小時，並支援IP33防水防塵，日曬雨淋也不怕！

涼快度︰★★★★★

保溫殺菌 飲水提示

法國Noerden Liz智能保溫瓶以316L不銹鋼製造，具有24小時保冷能力，點一點智能觸控蓋就能從燈號得知冰冷程度，非常方便。另支援紫外線殺菌，能消滅99.9％有害細菌及異味，在疫情下使用多一份安心。另一細心位是飲水提醒功能，每隔兩小時提醒用戶飲水，避免長時間運動脫水中暑。顏色有黑、白、藍、紅、粉紅揀，並提供350ml與480ml兩款容量選擇。

涼快度︰★★★

冷暖冰棒 充埋手機

Morisaki冷暖冰火棒出到第三代，金屬接觸面加大，冷暖切換及充電速度也比上代快捷。提供10~13℃、15~18℃及20~23℃三段製冷模式，並特設OLED液晶屏幕，實時顯示操作溫度及剩餘電量。它亦保留後備電源功能，內置3,200mAh電池可經Type-C線替手機充電。

涼快度︰★★★★

旋轉伸縮 長氣保濕

日本Yohome摺疊伸縮加濕風扇，可180°摺疊旋轉，鋁合金支架可隨意拉伸，僅重907g單手拎得起，帶去釣魚露營，或放在家中當座地風扇都得！底座是285ml水箱所在，提供長達11小時持續加濕，若不使用保濕功能，續航時間更長達20小時。另一細心位是夜燈模式，提供80小時超長照明，一物多用。

涼快度︰★★★★