「五十噚」救鯊行動　深潛保育

創立於1735年的瑞士奢華腕錶品牌BLANCPAIN，品牌經歷接近2百年發展才於上世紀50年代初期就推出首款潛水腕錶Fifty Fathoms。當時這枚具備夜光時標、指針、單向旋轉錶圈及防水功能的潛水腕錶深受專業潛水員及法國海軍人員愛「戴」，其名字Fifty Fathoms（五十噚）是當時潛水員能夠下潛的深度極限（1噚/6尺/1.8288米），算得上是首枚現代潛水腕錶設計，往後其他品牌相繼推出的潛水腕錶亦是參照這枚經典之作為藍本。

保護海洋生態

今年品牌為此潛水腕錶系列帶來全新作品Fifty Fathoms Bathyscaphe Mokarran，是品牌為保護海洋生態的BLANCPAIN Ocean Commitment而特別打造，限量發售50枚，每售出一枚品牌就會捐助一千美元予Mokarran Protection Society，以保護居於法屬波利尼西亞的無溝雙髻鯊。43.6mm直徑錶殼採用緞面黑色陶瓷製成，單向旋轉錶圈及錶盤配上綠色陶瓷嵌飾；腕錶搭載經典1318型自動上鏈機芯，其擺輪配備矽質擺輪游絲及3個發條盒，能夠提供長達5天動力儲存，防水深度達30BAR（約300米），金質擺陀更鐫刻無溝雙髻鯊圖案並經NAC塗層處理，每枚更有獨立編號，僅限紐約及拉斯維加斯專門店獨家發售。

同場加映：復古腕錶系列

除了BLANCPAIN向50年代經典潛水腕錶致敬外，今年MONTBLANC亦不約而同以40至50年代的Minerva腕錶為靈感，以復古氣息演繹全新的Heritage系列，分別推出自製脈搏偵測儀腕錶（限量100枚）、單按鈕計時碼錶及自動上鏈腕錶3款設計，從錶盤設計到錶帶配色都散發出濃厚復古味道，喜歡追求Vintage Watch的錶迷不容錯過。