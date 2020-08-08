自毀前途好簡單！藝人酒駕事件簿

飲酒後真的不要駕車，今次楊明又再令大家失望，本來已經洗底成功，辛辛苦苦爬上男一位置，但今次真是隨時坐監，不知道如何善後。圈中都有不少藝人酒駕，認衰仔衰女後，好彩的話觀眾就重新接受，不好彩就前途盡毀，絕迹幕前！

陳偉琪道歉獲原諒

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「細龍太」的陳偉琪於上年10月，駕車駛至跑馬地成和道時與一輛的士相撞，陳偉琪接受酒精呼氣測試，酒精度數79度，超標逾3倍。她涉嫌酒後駕駛被捕，被帶返警署調查。陳偉琪其後於社交網上貼上黑色的圖，承認犯錯。 她指，她為事件中受影響的人及所以關心她的人致歉，她會深切反省，認真面對。事後陳偉琪獲得無綫原諒，沒有被踢出愛回家。

郭子豪被「斷正」 一度否認醉駕

藝員郭子豪於2019年3月其座駕駛至尖沙咀時遇到警察路障，其酒精呼氣測試錄得約50度超標逾一倍被捕，其後郭報稱不適，需送院治理。當郭抵急症室時發現有記者守候，即拉低帽遮面。郭子豪事後回覆傳媒時一度否認事件，更說自己在家中，整晚沒有駕車。至下午他終為事件道歉，指當時思混亂，強調會全力協助警方調查，承擔相關責任，最後郭被判以90小時社會服務令、停牌12個月及需自費參與駕駛改進課程。但他卻因禍得福，獲得女友鄧卓殷陪他走過低谷，兩人正朝住結婚方向進發！

梁漢文酒後仆入垃圾堆

藝人梁漢文於2018年1月時發生一宗交通意外，其座駕突然失控撞向左邊鐵欄，掃毀約4米鐵欄後始停下。梁漢文並沒有受傷，惟未能通過酒精呼氣測試，吹波仔更錄得100度，涉嫌「酒後駕駛」被捕。梁被法庭判罰款1,500元、160小時社會服務令、停牌2年及須參加駕駛改進課程。梁漢文曾坦承愛好杯中物，也幾乎「逢飲必醉」，每次酒醉均會做出怪異行徑，更常被傳媒拍攝到其醉態，曾在鏡頭前醉至仆入垃圾堆及張開手扮鳥，而每次醉酒被發現後，他都立誓決心戒酒。

羅鈞滿事業玩完

無綫電視藝員羅鈞滿於2016年於太子道醉駕被捕，其酒精呼氣測試更超標逾三倍。其後，他於觀塘裁判法院觀塘法院認罪，被判社會服務令及停牌兩年。但他沒有陳偉琪和郭子豪般好運。同年11月，羅鈞滿宣布離開無綫電視，和平解約，結束與無綫7年之賓主關係，他坦言因近年來涉及交通事故被法庭判罰而影響其形象後被無綫雪藏，之後選擇提前7年解約外闖，直至現在都沒有見他有新作品推出。

陳喬恩敗走大陸

台灣女星陳喬恩於2018在1月於台北因醉駕，最終被判緩刑2年，並必須在一年半內做60小時的社會服務令。雖然不用坐監，但她在台灣的形象已經盡毀，甚至有團體發起抵制她，事件發生後，她失蹤了差不多一個月，後來在社交網「復出」，現在她惟有轉移在大陸拍攝綜藝節目，鮮少在台灣露面。

林曉培撞死護士一度想自殺

台灣藝人林曉培因酒駕惹禍而撞死人，林曉培不慎撞死一名騎機車女護士，且事後經查，對方還是自己鄰居，身後還有名8歲稚子。最後，林曉培以800新台幣賠償金與死者家屬和解，而她演藝事業也因此中斷，更背上龐大債務，直到2015年才把所有銀行貸款還清。而她也因壓力過大，罹患了躁鬱症及嚴重睡眠障礙，甚至一度想自殺，手腕上自殘的疤到清晰可見。