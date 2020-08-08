美食婷：粉的疑惑（上）：埋芡醃肉用乜粉？

一連幾期會介紹3大種類兼屋企不時會用到嘅粉，今日率先介紹幾款常用嚟埋芡醃肉嘅粉，分別係生粉、粟粉、番薯粉及木薯粉。

生粉 Potato Starch

細個成日睇電視嘅烹飪節目，都會見阿乜太煮到咁上下時落「生粉水」埋芡，聽唔少，咁知唔知「生粉」係乜粉呢？睇英文就知，係由薯仔提取出嚟嘅澱粉質，主要用嚟醃肉、埋芡；台灣稱生粉為太白粉。

粟粉 Corn Starch

有睇開食譜或上過烹飪班嘅都會成日見到及用到，顧名思義喺由粟米磨製而成，主要用來醃肉及埋芡，醃肉能添加嫩滑口感，埋芡則能添加菜式的濃稠度。

番薯粉 Sweet Potato Flour

又稱地瓜粉，係以番薯為材料製成，有助增加食材黏性及彈性，由於唔受收，吸水力低，加上粉粒較大兼不易溶解，很易結成塊狀，影響賣相與口感，故不建議用作埋芡之用；但用來作炸粉，油炸後口感酥脆，兼不易變軟。

木薯粉 Tapioca Flour

又稱作樹薯粉，由樹薯根部提煉出來嘅澱粉，由於產量多，不少人都會以木薯粉來代替價格相對較高嘅番薯粉，也多用作炸粉，但由於其澱粉黏性較番薯粉差，口感相對較為硬脆。炸粉以外，也可用作埋芡，用來醃肉亦能增加口感。