離開亞視失業兩年　江美儀簽無綫靠親戚關係

藝人江美儀近日因劇集《殺手》及烹飪節目《女人必學100道菜》曝光高企，日前接受電台訪問時，首披露12年前約滿亞視後兩年才跳槽無綫之謎，她說：「事隔多年先爆單料大家知，如果唔係吳君如，我根本入唔到TVB，真嘅。」指當年無綫斟君如再開節目《星星同學會》，她問無綫是否不夠人，可考慮江美儀，結果無綫高層樂易玲簽了江美儀，江美儀又爆：「當年合約條件唔好，兩年一個騷，係好平、好平，但冇辦法。」

兩年前，江美儀宣布同吳君如弟弟吳君祥（Vincent）結束十一年情，事後被爆她跟吳君祥其實早於2006年已經在美國西雅圖秘密註冊，吳君如幫江美儀簽無綫實則是幫弟婦。對於為何隱瞞已婚，江美儀就話：「做呢一行生活好透明，好多事唔容許自己話事，唯一可以守就係呢個秘密，係很低能。最初我哋協商好，就係唔想講，一直想保持呢個秘密。」

拍拖幾個月就結婚

她又透露和前夫拍拖幾個月就結婚，但不是衝動，大讚前夫：「Vincent好好，唔係壞人，亦覺得女人點都要嫁一次，佢好很照顧我。只不過到後期，大家步伐唔一致，發生咗好多事，但絕唔關第三者事，佢多數喺內地工作，同聚少離多有關，只可以講大家太注重事業。大家有努力挽救過，最後坐低傾，分開令大家開心啲，都冇諗過會有人揸到呢啲咁confidential嘅事，係天網恢恢。」江美儀回復單身後，坦這對婚姻再沒憧憬，但如有個伴亦是好事。