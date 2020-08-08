李彩華搬新居　最大難題係同靚衫斷捨離

曾為藝人陳慧琳、舒淇、那英等擔任形象顧問的著名設計師黃欐堯(Celia)，到好友李彩華（Rain）嘅新居，實行打開Rain全新魔衣櫥。但剛搬屋冇耐嘅Rain要斷捨離，齊齊傾買衫心得，Celia仲幫佢挑選啲靚衫，Celia話：「衣櫃最緊要精，要了解自己適合啲乜。」

Rain又同大家分享買衫心得，佢話自己上網買多，因為同一件貨品通常都比專門店賣嘅平好多：「喺外國網站買衫，又抵又靚，（通常買袋定買衫多？）我乜都買！呢條牛仔裙，下半身係皮造嘅，之前喺米蘭見到賣五、六千蚊，畀媽咪阻止我買，返香港後見到網上賣二千幾。」佢之後就連同一系列嘅牛仔褲都買埋：「有時都會格吓價，有啲網會平成千幾蚊，不過有時唔得閒見到心頭好都唔會理，會即刻買。」

Celia又問Rain疫情前去過邊度旅行，Rain話係去北海道、希臘、意大利，佢講笑話自己做雅典女神之餘，都不外乎買吓靚嘢，仲將佢買嘅多國民族服飾騷畀大家睇，佢又話有次喺意大利旅行見到個VINTAGE袋好靚，點知原來係蠟燭，像真度超高，連皮紋都做得好精緻，雖然唔係真手袋，但Rain都照買，仲畀朋友話誇張。

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