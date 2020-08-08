35歲雨僑誕6磅女　羅力威陪產大讚老婆叻足10個月

現年35歲嘅雨僑今年情人節宣布有喜，今日佢喺社交網透露榮升媽媽，上載一張囡囡「羅小姐」出世嘅相，多謝大家嘅祝福：「謝謝哥哥姐姐們的祝福和禱告，羅小姐報到！」囡囡重6磅，改咗英文名叫Harper，係老公羅力威親自改嘅！而雨僑就覺得囡囡似爸爸，就話生女幾好，女仔較顧家。佢仲已經諗定想再生，不過冇話一定要追仔，但覺得生兩個嘅話，小朋友就有照應。而喺疫情下生B，老公要入產房陪產，兩人都要做咗深喉唾液測試先可以入院！

而羅力威喺尋日已經預告囡囡今日出世，更上載同老婆「最後二人世界」嘅相，留言：「最後集氣大家嘅祝福和禱告，願媽媽和BB一切平安順利，老婆已經叻足十個月，唔爭在叻埋聽日呀，加油！」而雨僑當時精神唔錯，兩公婆一早準備就緒迎接新生命誕生！

另外，雨僑受訪時表示以前沒想過在疫情下生B，因老公要入產房陪產，除兩人要做深喉唾液測試才可入院外，當她生產完，陪產員即時要離開產房，而醫院更規定午飯、晚飯，老公及親人在送飯期間才可以陪她，不可長時間留在她身邊，跟她預期中，老公可以一直陪伴她是不可能的。

雨僑：「好彩今朝我都順利，精神各樣都好好，姑娘喺我生完之後立即畀我skin to skin（肌膚相親）抱BB，將佢黐住我心口，大家赤裸裸黐住，我好開心。」