故劍情深　毛俊輝爆胡美儀：心入面裝咗個開心櫃桶

藝人胡美儀和「戲劇教父」老公毛俊輝（毛Sir）接受電台主持人車淑梅訪問，2002年毛Sir患上胃癌，康復已十多年，回憶當年病重時，最難忘美儀替他洗身：「當時我好虛弱，喺醫院病房沖涼都冇力，佢幫我沖，我對自己瘦弱、虛弱嘅身體感覺得好慚愧、好難堪！但佢義無反顧，不離不棄，好好照顧我，我知道呢個人對我太重要！」

美儀：「我好怕失去佢……當時佢足足瘦咗20磅，唔再帥氣，冇工作，行路都冇力，好似乜都失去咗……如果嗰陣子冇真愛，真係行唔到落去！而我難忘嘅時刻係嗰日佢要轉病房，我用輪椅挫佢，推來推去，好攰！一吓我見佢望住我嘅眼神，好似睇到我嘅愛！我好欣賞佢…」

毛Sir感謝有個直好太太，他鼓勵美儀唱歌，結果取得好成績：「太太只有中二程度，但好讀得書好，今年仲有三科就碩士畢業，所以佢真係選啱咗老公！我都要學美儀，心入面裝咗個開心櫃桶，儲存好多開心事。」

毛Sir主演的舞台劇《父親》本來在七月第三次公演12場，但疫情關係在演出前兩天叫停，損失慘重！他大呼可惜，美儀反而大叫安樂晒：「因為觀眾入場可以戴口罩，台上演員唔可以，後台又有好多工作人員，每摸一件道具都會驚恐，取消咗反而開心。」