貪佢夠大隻？周柏豪聲演新版唐僧靚仔兼打得

原著本地漫畫家鄭健和之名作《西遊》，首部港漫改編之粵語版3D動漫，將於點播平台推出，今次《西遊》動漫由電影《西謊極落：太爆‧太子‧太空艙》班底相隔三年後再度合體聲演，包括周柏豪聲演「唐三藏」、張繼聰聲演「孫悟空」、林盛斌 （Bob） 聲演「豬八戒」，而新加入的鄧月平 （Larine）則聲演女主角「小羽」。

柏豪之前於內地電影《鬥戰勝佛之大聖之淚》飾演孫悟空，而今次則聲演唐僧，感覺當然不一樣：「由細到大對唐僧嘅想法係好靜、冇咩語氣，但今次唐僧係一反我哋印象，幾輕鬆同埋唔係以前認識嘅咁死板，都好多對白要配。」而且動漫唐僧仲好靚仔、大隻又打得，柏豪笑說：「係每個角色都畫得好有型，同埋我同阿聰都係健身，我哋都會對呢個動漫嘅身形有留意，佢哋（漫畫）啲腹肌操得幾靚，孫悟空個手臂操到幾靚呀，所以阿聰做孫悟空一流，因為大家都知阿聰大隻，至於阿Bob就唔多講啦，哈哈…」

阿聰就表示，孫悟空是一個令演員愛不釋手的角色，因為這個人物性格多層次、反叛、好勁，又好重情義，所以悟空亦是他在《西遊記》中最鍾意的人物，問他會否覺得自己同悟空有相似之處？他說：「都有㗎，嗰種不羈、尊師重道我都有㗎。」此外，阿聰和柏豪配音當日，作者鄭健和更到場探班，並送上角色畫板贈予二人。