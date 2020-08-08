囡囡3個8好意頭　羅力威買呢樣嘢獎勵雨僑

羅力威榮升爸爸，他表示B女出世好意頭：「8月8日早上8時，三條8易記。」而太太雨僑即表示：「朝早8點開刀生，不過都真係咁啱，我哋冇特別揀，係醫生呢日得閒就揀咗呢日。」

問到羅力威有否剪臍帶？他表示沒有，因為他全程看着雨僑，看到囡囡第一眼時，他說很感動，但沒有喊：「當然真係好感動，但同時都好緊張，亦都要陪住太太，因為就算麻醉都會驚，驚佢會驚。」問到囡囡似自己還是雨僑？羅力威說雖然雨僑認為囡囡比較似他，但他笑說暫時兩個都唔似：「一開頭睇超聲波片我覺得係似我哋，但出咗嚟之後又唔算特別似，兩個都唔特別似，哈哈。」

至於如何獎勵老婆，他說暫時最重要是讓雨僑身體復原：「我會好好咁照顧佢等佢復原，總之唔好為佢添任何嘅辛苦啦，等佢最輕鬆，等佢快啲好番，同佢可以食番多啲好嘢。」雖說沒有特別獎勵太太，但他透露特意為太太及囡囡買了車：「因為疫情關係，帽同口罩都冇適合BB嘅size，BB又唔可以遮塊面。始終依家嘅交通工具我哋都唔係超級放心，加上為咗方便老婆同BB，買咗架車就會安全啲、安心啲。」果然是廿四孝老公兼爸爸。

而羅力威的師姐容祖兒送上祝福：「希望佢哋兩個畀心機、慢慢一步步學習做父母，希望囡囡大過後可以好似佢爸爸咁有創作天分，亦都好似媽媽咁靚。」