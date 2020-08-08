屋企歎名店外送雞尾酒

避疫無堂食搞到無得Happy Hour？快樂時光係可以自己製造嘅，坊間有唔少酒店品牌推出雞尾酒外賣套裝，讓大家喺屋企都可以同家人及愛人來個歡好時光。

DIY組裝雞尾酒

金鐘一間酒店內的龍蝦吧餐廳Lobster Bar and Grill就推出了全新的手工雞尾酒套裝「DIY組裝雞尾酒」，有1人、4人及8人份，由HK$98起，雞尾酒有Americano、Negroni、Old Fashioned、Paloma、Calling Card、Fish House Punch及Good Omen之選，隨時可以在家享受「亞洲50大酒吧」的招牌雞尾酒滋味；消費滿HK$2,500港島區更享免費送貨服務。

人氣調酒師領航

由獲獎無數的調酒師John Nugent領航的The Diplomat，主打一系列經典及創新的雞尾酒，而The Diplomat Café亦以佐酒美食大受酒迷歡迎，更推出「 Cocktails To-Go」雞尾酒外賣服務，供應一系列以蠟封玻璃瓶包裝的瓶裝雞尾酒，全部足夠4位用，款式包括Tarling、Boulevardier、Negroni和Blinker Highball，讓知音人可以隨時歎到達人調配的特色雞尾酒。

本地品牌自家滋味

本地瓶裝雞味酒品牌Ping，全新推出6款的雞尾酒，包括有日本風味的Sakura Dream、酸酸甜甜的Berries Garden、富熱帶風情的Golden Galaxy、煙熏香的Smoked Negroni、滲美祿甜的Polp Milo和甜品變成美酒的Lemon Tart。讓客人都可以安坐家中品嘗靚酒，而且部分酒精度甚低，女士都啱飲。