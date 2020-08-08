避談有冇飲酒　楊明露面交代炒車經過

楊明於今晚播出節目《東張西望》中回應撞車事件，他指：「撞車時撞到個頭，見暈，同埋撞到盆骨，依家冇大礙，喺政府醫院做咗初步腦掃描、Ｘ光，骨頭冇事，之後都希望喺私家醫院再做一個詳細（檢查）。」

至於事發經過，楊明則指：「尋晚凌晨點幾鐘左右，我揸車返去我工作室睇劇本嘅時候，喺山頂嘅彎位，搶一搶軚，跟住就撞埋石躉度，成架車晾起咗，個吓一撞，已經係斷咗片，冇咗記憶，當時點撞、點停已經唔清楚，之後，睇番啲報道，話警察扶住我，話我飲咗酒要人扶，我其實係撞車比較暈啲，唔係太清醒嘅狀態，個一刻做唔到酒精測試。警方係想盡快救我出嚟，因為架車晾起山邊，都有一定危險性，之後送咗我入醫院治療同調查。」

楊明指今次交通意外，撞到政府公物深感抱歉：「撞車時撞到啲欄杆，真係深感抱歉，唔好意思，不過，不幸中之大幸，冇傷到人，我最近比較忙、比較夜瞓，所以駕車時分一分神，搶一搶軚，就出咗意外，唔好意思，呢件事令大家都好擔心，亦有好多輿論講緊，我個人冇事，Thank you！」

主持問楊明，屋企人會否很擔心？他謂：「有，我阿媽想即刻嚟醫院探我，但我唔想佢撲嚟撲去，同佢講冇事，交通意外啫，Liza（莊思明）就嚇死佢啦！」

至於之後會點做？他謂：「交由律師搞，因為我都唔識法律程序，今朝都仲暈吓暈吓，依家先醒番少少，處理緊。」整個對話中楊明未有交代是否飲酒駕車一事。

涉及警隊宣傳活動全面暫停

而曾拍攝警隊招聘短片的楊明，警方指有關案件的涉案人已被拘捕，現正保釋候查，9月上旬返警署報到，有關調查交由港島總區交通部負責，定必秉公辦理。

至於有關人士涉及警隊的宣傳活動將會暫停，已上載影片會視乎性質及內容再作適當安排。