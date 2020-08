黎巴嫩酒王Chateau Musar如何選？

黎巴嫩Lebanon首都貝魯特大爆炸慘劇令世界焦點頓時落在這國家。對於這中東國家印象不深,唯一接觸過的是其國寶級酒莊出產的葡萄酒。但這葡萄酒莊的出產每年質素參差不一,每個年份都各有特性,究竟如何選一瓶合適品嘗的紅酒我們容後再談,先說說這酒莊的背景。

Chateau Musar酒莊背景

此酒莊於1930年由Gaston Hochar創辦,其後由兒子Serge Hochar於1959年在波爾多(University of Oenology in Bordeaux)完成葡萄酒釀製Wine Making課程後接手管理酒莊及釀酒。酒莊初期只供應黎巴嫩內銷,直至1975年爆發內戰(長達15年), Serge Hochar就明白是時候要把他的葡萄酒銷售到國外打進國際市場。於是他便帶着他的葡萄酒走遍全世界,出席無數葡萄酒活動,讓全世界葡萄酒業都認識他。所謂成功非僥倖,就在1979年英國的Bristol Wine Fair,Chateau Musar 1967備受著名酒評家Michael Broadbent MW肯定,被評選為“Find of the Fair”,從此打進英國市場,成為日後進展歐洲的重要第一步。 Serge Hochar對釀酒的熱誠及對葡萄酒的貢獻不單令Chateau Musar成為黎巴嫩第一酒莊(有黎巴嫩拉菲之稱“Lafite of Lebanon”),他更成功爭取了世界葡萄酒業的認同,他於1984年被世界性葡萄酒雜誌 Decanter Magazine選為 “Man of the Year 1984”(見附圖)。酒莊現由Serge Hochar的兩名兒子Gaston及Marc 打理。

釀造七年之久的葡萄酒

Chateau Musar有很多出品,紅酒有三款、白酒有兩款、粉紅酒Rosé有兩款,最為人所熟悉的是酒莊的旗艦級紅酒Chateau Musar Red(見附圖)。此紅酒從葡萄收成Harvest到出品需時七年。由發酵六個月到存放法國橡木桶十二個月,然後混合Blending再存放在水泥缸Cement Tank 十二個月,裝瓶後在酒窖再陳年多四年後才推出市場。所以由收成到賣出前後達七年之久。Serge Hochar形容他的酒為“No Touch Wine” 尊重自然不加工的意思,以凸顯Musar獨有的“Terroir” (土壤、葡萄、天氣及時間的交集)。所以每年出品風格及水準不一(1992年因品質太差而沒有出產)。此外Serge Hochar曾經說:「Give my wine more time, they will give you joy.」此酒極具陳年能力,不宜年輕時飲用not for drinking at young,這款酒一般適合陳年20到30年才品嘗(見附表)。

Chateau Musar Red選購須知

曾有酒評家在2010年的期刊,評Chateau Musar 2000時形容此酒莊釀酒只是稀有地“by the number correct” ,每年都具其獨特性但品質不一致,沒有保證,有些年份十分好,有些年份並不討好,太多年份出現瑕疵令此酒不會成為眾人當然之選……所以選購Chateau Musar Red時要特別注意年份及飲用年期,詳情請參考兩個附表 (Robert Parker's Wine Advocate及Jancis Robinson)。我建議大家都買較年輕的上好年份存放到酒窖或陰涼處,十數年後才拿出來慢慢品嘗,如果存放環境理想,愈接近最後建議飲用年期愈好(甚至過了建議年期)。官方網頁還有教大家怎樣去用醒酒器去處理此紅酒,大家不妨瀏覽一下。