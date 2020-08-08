睇稿背稿反應到　黃婉曼再做主播賺錢養伙記

當年擔任無綫天氣女郎的黃婉曼（Icy），憑生動佻脫的演繹手法成功入屋，於2010年離開無綫後下嫁會計師馮柏基，婚後先後誕下兩女，組四口幸福家庭。

她為好友林燕玲主持的節目任嘉賓時勾起主播癮來，近日她為myTV SUPER主持新節目《搬家》，事隔十年再入錄影廠，每日都懷着興奮的心情開工，她說：「生完兩個小朋友都幾年，一路都好懷念做記者、主持背稿、訪問嘅日子，今次咁啱佢哋搵我，節目係關於移民，呢個題材好多人關注，就算自己都好想知道多啲呢方面資訊，所以覺得可以試吓！由於係一個訪問節目，覺得幾適合。其實我讀大學時已經有研究，如果去澳洲移民讀乜嘢科較好，我幾鍾意澳洲，如果移民，都會同好多媽媽一樣以小朋友教育為大前提。」

原來是次出山酬勞僅收抗疫價。為幫補餐廳養伙記？她不違言：「呢句真！」重踏錄影廠開咪，每事每物都令她懷念：「因為好早開工，最掛住呢度嘅咖啡，咖啡味道係冇變嘅，好好飲，拍足一日，我飲咗兩三杯。我都掛住啲同事，有搵新聞台舊同事打招呼，有啲新同事見到我話，細細個睇我報天氣，佢哋係攝影師，原來我好似上一代人。」

Icy有感這十年間自己做了媽媽、開餐廳做咗老闆，現在還有機會再做主持，實在感恩，笑言初初也擔心記憶力變差：「睇稿、背稿都仲反應得到，好好彩，希望多啲機會再鍛煉吓，依家疫情期間大家開工都好小心，覺得只要有工做，係好開心嘅一件事。（想再接再厲？）梗係想，今次拍咗幾日，體驗番朝早六點起身開工，一日內好緊湊嘅拍攝工作，我都幾鍾意，同埋返屋企又可以同囡囡分享拍攝樂趣，佢有見我背稿，我仲借佢部手機睇稿添！」