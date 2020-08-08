疫市做店長博到盡　崔碧珈踎低擒高Sell客

新冠肺炎疫情肆虐，令電影業幾乎停擺，藝人崔碧珈（Ainta）之前接下的電影工作部分被迫暫停或延期，不過，在市道低迷下Anita仍獲廣告商垂青邀拍月餅廣告，她除了擔任廣告導演外，又出動靚媽咪及姨甥女上陣，三代同堂拍攝，Anita更現身元朗廣場擔任一日店長賣月餅，實行全方位瞓身宣傳，如此識做，難怪工作長做長有。

日前，Anita約早上十一時半出現店舖，她先站在一旁穿圍裙及整理儀容。由於上午人流較少，趁未有顧客之際，Anita幫忙搬貨，將圓形巨型玻璃瓶搬上櫃枱，之後就把三代同堂的宣傳海報張貼在店舖的當眼位置，見她又踎低又用梯擒高貼海報，十分落力，貼完海報後，Anita便拿出手機跟海報合照自high一番，似乎非常滿意。

未幾，第一位客人出現，顧客向Anita查詢價錢時，她對答如流，使用條碼掃描器的手法亦相當純熟，十足專業店員，期間Anita趁機向對方推銷由其代言的月餅，Anita落足嘴頭，花了五分鐘介紹，最後做成第一單生意，而講到口水乾的她事後亦拉下口罩飲水補充水分。

體驗完做店長的滋味後，Anita 到商場內的超市入貨，由於要居家抗疫，她買了不少食材，包括西瓜、蔬菜及新鮮豬肉等，又買了六條卷紙以備不時之需，非常誇張！