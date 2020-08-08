黃聖依伊能靜中箭　鄭希怡變搶手貨速袋百萬

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》開播以來大受網友歡迎，惟參選的藝人是非多多，兩大「姐姐」伊能靜及黃聖依飽受批評。相反，香港代表鄭希怡早年參加節目《不可思議的媽媽》打開「登陸」之門，今次憑《乘》再下一城，獲網友大讚壓到場兼霸氣十足！

鄭希怡節目中相當識做，除了送耳環給隊友外，又做搞手邀隊友打邊爐，比起伊能靜及黃聖依得網友歡心，微博由只得幾百人留言，增至幾千個留言，眼光獨到、身材高挑的她，打扮更成為倣效對象。她獲邀擔任內地平台直播主持，近日亦有傳將亮相節目《密室大逃脫》及接拍內地奶粉廣告，估計穩袋七位數酬勞，「錢」途無可限量！

另一邊廂，伊能靜早前公然評論已故天后梅艷芳的愛情遭網民鬧爆，而黃聖依亦成為眾矢之的，被插目中無人！有網友狠批黃聖依有公主病及態度欠佳，更列出三宗罪，指她除了要金晨幫手挽鞋，又曾因裙子過緊要求與其他姐姐交換出場位置，更要孟佳幫忙整理裙擺及遞水，一切都表現得理所當然，連一句「謝謝」也沒有。

至於另一對姊妹花、前Miss A成員中國籍成員王霏霏及孟佳，本打算憑《乘》在娛圈再創一番事業，卻出師不利，除了被指是「膠面」姊妹花外，又被睇死翻身無望，王霏霏即在社交網反擊：「我們就沒有紅過！好吧！你說不紅就不紅唄，我們這個糊就放過我們吧，別來罵了，讓大家見笑了！」網友大讚她EQ高，但有傳能歌善舞的孟佳被Out出局。