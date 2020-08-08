珉娥再次割脈自殺　發文控訴AOA雪炫智珉

韓國女團AOA的26歲前成員珉娥，上月在社交網大爆10年來一直遭隊長智珉欺凌，她當時上傳割脈留下的傷痕照，自爆患上抑鬱症及恐慌症，更曾試圖自殺，而智珉因爆出欺凌風波而宣布退團，但珉娥仍未能釋懷，前日再公開手腕的疤痕照，自言之後曾再次企圖自殺。

而今晚珉娥又再次於社交網上載割脈的血淋淋照，透露又再次企圖自殺，並發長文控訴：「我不要委屈地離開，申智珉、韓勝浩、金雪炫好好地活着吧，我家媽媽姐姐和家人們肯定一句話也說不出，甚麼罪也沒有，只是哭着吧。精神上的受害都給我賠償吧，請給充裕一些。不就是些只知道錢的人嗎？合約也是8年非法合約，練習生的30億韓圜（約1,960萬港元）債款也沒有明細，到最後也不回我的信息，不負責任的人們。根本都不知道11年間，我受了怎樣的待遇活過來，旁觀者給我記清楚，那些人都是些無法用語言描述出來的垃圾一樣的人。知道怎樣將一個好好的人逼向死亡嗎？我要幸福地走，這裏太痛苦。如果我死了，葬禮上連踏都不要踏進來，太髒了。我死了以後也要去折磨你們，我可是氣得活不下。」而她隨後已刪除了相關內容。

對於珉娥今晚再次企圖自殺，她現時所屬的事務所隨後指她正在急症室接受治療，幸沒有生命危險。