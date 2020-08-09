講床史獲封性女　林鈺洧被狂徒撩上床

藝人林俊賢女兒林鈺洧早前在節目中大談性史，言論大膽出位即被封新一代「性女」。惟事後遭到網上抨擊斥她不知廉恥，更被狂徒撩上床。她無懼騷擾更獲父親力撐，令她感到安慰。

星二代女林鈺洧（Denice）憑高挑身材入行做模特兒，早前在ViuTV節目《對號入座》中大方分享性史，語出驚人即被網民稱為新一代「性女」。Denice直言自己只是敢做敢言，但並不代表對性開放，她說：「有網民抨擊我，話我不知廉恥乜都講出口。我好唔開心，因為我唔係隨便，（性伴侶）一隻手數得晒。我之前得5個男朋友，我只係節目中去分享唔同星座男伴嘅性經歷，但啲人覺得我好開放咁。其實我對男女關係好傳統，要拍拖後先可以發生關係。我講得咁興奮，係我真係有相關經驗，好似我去咗個悠長假期返嚟，同大家分享個假期，係幾咁開心愉快。」

節目出街引起外界很大回響，她直言多了很多粉絲和支持者，但亦收到不少網友的「有味」私訊，她說：「自己都覺得吸引力大咗，但曾收過『我可以讓你翻天覆地，流晒汗，』、『聽說你很大吃』呢類型說話。」問到如何處理，她表示沒有回覆亦沒有理會，她說：「話我大食，係，我好鍾意食零食。呢個世界真係咩人都有。」問到父親有否不滿她大談性史，她說：「我有同佢講過我有個新稱號叫『性女』，叫佢唔好介意，佢反而話『我冇所謂，你咪大方啲去講，呢啲冇咩嘢，你又唔係去搶人老公，唔係周圍玩one night stand，又唔係做啲缺德嘅嘢，好多騷都講呢啲題目。」她直言得到父親安慰，令她舒服了很多減少了不少壓力。

場地：浪潮音樂室