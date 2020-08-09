東方日報C2：楊明炒車拒提供血液樣本被捕

現年39歲的楊明，昨日凌晨駕車時發生連環撞欄意外，由於他步履不穩，被懷疑酒駕，警方最後以涉嫌「拒絕提供血液樣本」拘捕他！事後楊明接受訪問，未有交代有否飲酒，只表示因撞車頭暈，未能做酒精測試，並為毀壞公物公開致歉！

昨日凌晨一時許，楊明駕駛平治房車沿港島半山馬己仙峽道落斜，至近玫瑰別墅對開一個左彎時，懷疑失控越過對面行車線猛撼防撞欄，繼而衝前約60米，再撞毀另一防撞欄，半邊車身騎上石壆始告停下，右邊車頭毀爛，其他駕駛人士見狀報警，而出意外的地方，距離楊明與莊思明同居的寓所僅2分鐘車程。

警員趕抵現場，發現肇事司機為藝人楊明（本名林明樂），他滿身酒氣步履不穩，並報稱不適，其後由救護車送往瑪麗醫院治理。現場消息指，其女友莊思明其後偕家姐莊思敏到場了解。警方指肇事司機當時身帶酒氣，意外後拒絕提供血液樣本作酒精測試，經初步調查後，以涉嫌「拒絕提供血液樣本」將他拘捕，現獲准保釋候查，須於9月上旬到警署報到。警方指有關調查交由港島總區交通部負責，定必秉公辦理，至於有關人士涉及警隊的宣傳活動將會暫停，已上載影片會視乎性質及內容再作適當安排。

「斷咗片」失記憶

記者致電莊思明了解，由家姐莊思敏代聽，表示不方便回應。至於楊明經治療後，昨午由秘密通道出院，並返回與莊思明同居的寓所，他以短訊回覆稱「冇事」。晚上他接受無綫《東張西望》視像訪問交代事件，但沒有交代是否曾飲酒。戴Cap帽、口罩的他精神不俗，表示出事時撞到頭及盆骨，照X光冇大礙，至於事發經過，他說：「凌晨點幾鐘左右，我揸車返工作室睇劇本，喺山頂道嘅彎位搶一搶軚，跟住就撞埋石躉度，成架車晾起咗。嗰下一撞已經斷咗片，冇咗記憶，當時點撞、點停已經唔清楚，之後睇番報道，話差人扶住我，話我飲咗酒要人扶，我其實係撞車比較暈，唔係太清醒嘅狀態，嗰一刻做唔到酒精測試，而警方當時亦想盡快救我出嚟，因為架車晾喺山邊，有一定危險性。」

為撞毀公物道歉

楊明又對撞毀政府公物深感抱歉：「撞車時撞到啲欄杆，真係深感抱歉，唔好意思，不過，不幸中之大幸，冇傷到人。我最近比較忙、比較夜瞓，所以駕車時分一分神，搶一搶軚就出意外，唔好意思，呢件事令大家都好擔心，亦有好多輿論講緊，我個人冇事。」問到屋企人是否很擔心？他說：「阿媽想即刻嚟醫院探我，但我唔想佢撲嚟撲去，同佢講冇事，交通意外啫！Liza（莊思明）就嚇死佢啦！（依家會進行咩法律程序？）交由律師搞，朝早都仲暈吓暈吓，依家先醒番少少，處理緊。」

對於楊明出事，無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，指他可能壓力過大、疲勞或其他狀況，希望給予他時間休息，公司會進一步了解並提供協助。入行逾20年的楊明近年事業發展順暢，但在入行初期曾因飲酒出事。2005年，他將座駕停在佐敦道中間行車線，並於車中睡覺，接受酒精測試後證實超標被捕，被判罰款7,000港元及停牌1年。2006年，他在夜店襲擊保安員被判守行為，期間又帶醉意在便利店兩度以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，被判社會服務令150小時及向便利店賠償3,880港元。

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