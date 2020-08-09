【心理測驗】顏色穿搭知個性

一個人的衣着打扮會隨着年齡、閱歷、心境、喜好而改變。雖然現今有很多時尚的指標和參考，但在整體的搭配上總會留有自己的一點小心思，單單顏色的配搭就相當因人而異；所以，一個人的衣着或多或少都會反映出自己的個性，你對自己的個性又了解多少？

【問題】

如果今天你要戴一頂「紅色」的帽子出門，哪麼你還會選擇甚麼顏色的配飾呢？

A.紅色

B.黃色

C.綠色

D.藍色

E.紫色

F.灰色

G.咖啡色

H.黑色

【結果分析】

A.正能量代表

為人非常積極的你，充滿着活力和熱情，永不言敗。你對自己的未來充滿着憧憬，努力向着目標前進，遇到挫折也能很快的站起來，想法十分正面。

B.努力上進

你想要過富裕、優質的生活，注重面子，講求排場，而你亦會為此而拚命努力。積極上進的態度、做事果斷且能獨當一面，因此成功和勝利經常圍繞在你身邊，但缺乏規劃和挫折也並非全是好事。

C.好奇心重

天生喜歡新奇事物，同時對所有事情都充滿好奇，就算對待別人的事情也是這種態度，很容易給人過於熱心的感覺，亦會容易被人說多管閒事。享受大自然，喜歡去旅行。

D.行動派

行動力非常高的人，想到就要去做，是一個不折不扣的行動派。執行能力強但不善於指揮，亦因為想法太多，性子又急，參加了一大堆的活動，卻都沒有完整的計劃。生活很充實，但缺乏休閒的時光，要注意休息。

E.喜歡挑戰

喜歡接受挑戰，平平無奇的生活不是你的理想，更嚮往刺激而未知的未來，懂得把握機會表垷自己，生活異常多姿多采，對世界熱情而充滿好奇。

F.務實之人

只要是分配給你的工作，你都會十分重視，盡全力做好，非常有責任心。無論工作多辛苦，都不會假手於人，做人做事有一套自己的原則，但有時候不會轉彎則錯過了捷徑，欠缺周全。

G.寬容可靠

告訴你，你重視名譽和尊嚴的人，做事循規蹈矩，在安穩中尋求進步。雖然對自己很嚴格，但對待別人卻很寬容，沒有甚麼事情能令你生氣，是一個樸素且可靠的人。

H.理性有條理

你是一個十分理性的人，懂得分辯夢想和現實。做事有條理且十分認真，會接受命運的安排去工作。樂於助人，會用現實的東西來彌補未能完成的夢想，是理想和夢想都有很多的一個人。