歌手何雁詩今年年尾將會下嫁未婚夫鄭俊弘,現時積極籌備婚禮嘅佢,竟然係社交網自爆「懷孕」,真係令唔少網友嚇一跳!

原來近日疫情關係,何雁詩留多咗喺屋企,結果佢唔小心食大咗,搞到有個「Food Baby」,其實即係肚腩囉,令佢決心用兩個星期去減,終於有番腹肌:「During these stay home days I got pregnant... with a FOOD BABY. So I decided to start the 2 weeks challenge ! All I needed was a yoga mat to get in shape... there’s really no excuses to get my ass off the couch n get fit !(呢段時間我留多喺屋企,搞到我『懷孕』,即係食多咗有肚腩,所以我用兩個星期去減,好開心見番條腰!」減肥成功,何雁詩都唔敢鬆懈,夜晚去玩滾軸溜冰,乘機放風又可以出吓汗減肥。