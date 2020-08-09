電視城失守！無綫娛樂新聞台導演確診新冠肺炎

新冠肺炎疫情反彈，有消息指無綫娛樂新聞台一名導演於昨晚確診，據知其同住的3名家人亦染疫！無綫隨後公布官方消息，指約30人曾接觸該名導演：「上周五（8月7日）娛樂新聞台一導演通知公司他母親確診新冠肺炎。昨晚他通知説他也確診，並已送醫院。該導演近期在家工作，但於8月3日及5日兩天曾回公司剪片。現追蹤到期間與該導演可能有接觸的同事約30人，公司會安排他們接受檢測，亦通知了有關懷疑緊密接觸者不用回公司工作。該導演在二樓的工作間及曾到過的錄影廠已經安排清潔消毒。」

東網亦向無綫娛樂台監製張志明求證，他表示：「安排緊佢哋進行核酸測試，之後會停番個幾兩個禮拜，確保佢哋冇感染先畀佢哋返工，但多數都係幕後，唔關幕前事！」他又指：「唔係少唔少咗個導演問題，如果大家都共事過，咁都費事大家唔安心所以停一停！而團隊分咗A、B組，兩組人都唔會見到，加上經歷過上次TVB恐慌時，節目已經有啲存貨！」而停廠安排將於明日實行，各主播於今日回公司盡力錄影定停廠期的節目。

娛樂新聞台約有40名台前幕後員工，今次中招的導演是廠內導演，不用拍攝外景。有部分員工則被列入緊密接觸者需要進行檢測及留家工作，而娛樂新聞台主播有陳婉衡、鄭衍峰、周奕瑋、許文軒、蘇可欣等。

今次非首次有無綫員工中招，在2月時，「疫輪」鑽石公主號上其中一位乘客是無綫化妝師，當時在日本接受治療。而7月中時，電視城曾一度陷入恐慌，首宗香港確診藝人施匡翹，與一同中招的宣傳人員阿佳在潛伏期14日內曾到訪無綫，之後需接受病毒檢測人員涉及過百人，電視城更要「封城」數日大消毒！

另外，今日下午4時於電視城舉行的香港小姐記招將如常進行。無綫回覆稱，因確診同事沒有去過一廠，所以港姐活動不受影響。