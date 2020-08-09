無綫娛樂新聞導演中招！主播齊回應：冇接觸過患者

無綫電視城失守，娛樂新聞台一名導演昨晚確診新冠肺炎，台前幕後工作人員列入緊密接觸者名單，一眾主播受訪時都表示與沒有與該導演接觸。

陳詩欣：「其實我冇接觸過導演，平時我哋做廠見唔到導演，不過我都知道呢個消息，公司亦都安排當中。為咗安全，我哋會盡快去做檢測。」

周奕瑋：「我都係啱啱收到呢個消息，其實我哋主持同幕後喺唔同嘅辦公室工作嘅，所以平時都冇乜機會接觸，平時返工都全程戴住口罩唔會除，依家都等公司安排檢測或者進一步嘅安排，多謝大家關心。平時都好小心做好防疫嘅，希望大家身體健康。」

鞏姿希（Krystal）：「公司依家處理同安排緊，我哋其實同佢唔同房，所以都冇接觸過佢，依家要等公司安排。」

許文軒：「首先希望導演同佢屋企人早日康復，知道大家都好擔心，其實主持同導演唔係喺同一位置工作嘅，而幕後同事喺公司範圍內都有戴口罩，做足防疫措施，所以唔係緊密接觸者。（咁係咪短期內接受兩次測試？）因為之前事件我係有先後接受過兩次測試都係呈現陰性。為咗安全同安心，公司依家安排緊，如有需要盡快安排我哋去做檢測。希望大家都冇事，最緊要身體健康！繼續做足防疫措施！」

吳紫韻：「我最近都冇見過導演，因為我哋公司都有分A、B Team返工嘅，所以對上一次見到佢都係兩個星期之前嘅事啦。冇得擔心太多，自己平時都做足清潔同埋防疫措施，喺公司都會戴口罩，同埋我哋主持同幕後同事係分開房做嘢，知道公司係有安排，依家都係等公司通知。」

鄭衍峰：「我有做廠啊，但以我記憶都有2-3個禮拜冇見過佢，所有嘢等公司安排啦。唔係太擔心，只係希望確診者冇事啦。」

潘盈慧：「其實我哋主持同導演並唔係用同一間房工作嘅，平時亦會戴住口罩同大家都注重消毒工作，我知道公司依家安排緊，應該會盡快安排我哋去做檢測。今晚要做廠，會做足晒消毒。」

陳婉衡：「我只係做Part time主播，我對上一次返工已經係六月嘅事，都唔係好清楚情況。」

另外，上月31日節目《姊妹淘》的幾名主持莊思敏、傅嘉莉、蔡嘉欣及陳詩欣曾接受《娛樂新聞台》錄影訪問，莊思敏受訪時表示當日錄影時未有接觸過該導演，故不擔心受傳染。問到有何防疫措施？她說：「都係入廠前噴消毒藥水，會消毒咗支咪先，現場工作人員都一定戴晒口罩，我未埋位前都戴晒口罩，又唔會一齊食飯，所以都安全。」