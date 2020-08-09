畀朋友呃錢！鍾舒漫感傷心：我放咗感情落去

歌手鍾舒漫（Sherman）最近自爆被行內人騙財，有指金額達6位數字！佢拍片澄清事件，指牽涉金額係5位數：「為免我將來繼續處理呢件事，會引起不必要嘅誤會，我一定要澄清其實只係5位數字。」佢續指只係喺私人社交網問大家意見，並已事先將信息設定權限，其親人、公司同事及傳媒朋友是不能看到該信息，但最終仍被友人公開，令佢大感無奈。

之後，佢又多謝身邊朋友得知事件後立即送上關心，又表示：「錢都一早放棄咗，我唔係寸，係個金額唔算大，當然對依家嚟講，5位數字好多家庭可以用好耐，我覺得唔係錢大細嘅問題，我唔想唔啱嘅事就咁就由佢囉。」佢希望對方唔好再呃人：「我覺得個人磊落呢，永遠就係最開心嘅！」並透露有朋友向佢分享騙財經歷，坦言行內的確有不少騙案，佢話：「自己都聽過呢啲事，但自己真實經歷真係第一次，感覺當然好差，因為涉及一啲，我放咗感情落去嘅朋友，對我嚟講係一種出賣，諗起都有啲傷心、唔舒服，但都已經過咗去，依家只係想快啲處理件事。」佢又借自己嘅遭遇，提醒大家做生意前要搵到可信嘅Partner，並白紙黑字記錄清楚合作內容，以及盡量用文字方式溝通，若日後有誤會時都可對證。

佢強調唔想公開騙財者嘅身份，除怕將事件鬧大釀成罵戰外，亦指事件亦牽涉到並非幕前人士，故唔希望影響對方，並表示該金額對自己而言並非大數目，只係怕有下一位受害者，故考慮以法律途徑處理。