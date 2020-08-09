美食婷：發芽食物食唔食得？

很多蔬菜買回家後有發芽的機會，不過唔係種種都食得。（互聯網）

為了減少出街，我美食婷有時間就買定一大堆食物，唔使日日落街買餸。不過新鮮蔬菜不敢買太多，既怕浪費變壞又怕發了芽不能吃。偶然上網，看到網民lungfreefitness在社交平台發布了幾款會發芽的食物，然後解釋邊款可以照吃，有些發芽後則不能吃，即時研究一下。

眾所周知，薯仔發芽後不能吃，因為芽眼和外皮會大量增加龍葵鹼的含量，會導致食物中毒，即使烹調前切走發芽部位，又或將薯仔煮熟，都不能消除毒素，故一見到發芽就要掉。至於花生，受潮發芽後容易孳生黴菌，從而產生黃麴毒素（Aflatoxin），對肝臟有負面影響，所以發芽後最好不要吃。

至於常用的料頭如洋葱、蒜頭和生薑，另外還有番薯、芋頭和紅蘿蔔等蔬菜，放得耐都會看到發芽，但大家只要去除發芽的部分，便可以用來烹調，不過經再發芽的蔬菜，有指口感和營養都有機會降低，買回來後應盡快食用。

最後一款就是發芽糙米，有專家指糙米發芽後，原來營養更勝從前，如γ-氨基丁酸（GABA）含量較白米多10倍，有助鎮靜神經系統，改善睡眠。此外，還有阿魏酸及肌醇等營養素，而且發芽糙米較普通糙米更易消化吸收。以後看到發芽的蔬菜，大家就識得點處理了。