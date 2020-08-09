【3日見效】李玟教你煮超簡單收身椰菜湯

樂壇天后李玟（Coco），身材十年如一日，保持苗條方法原來就是飲靚湯，她的Keep Fit靚湯，做法簡單，平日會親手炮製，想擁有天后的身材，可謂冇難度。近日婚變傳聞傳得熱烘烘，但並無影響她的心情，早前她自拍的短片，名為「Coco的健康椰菜湯」，片中她面對親手炮製的靚湯，調皮地做單眼伸脷表情，十分滿意的樣子。她說：「如果想減肥，我會午餐和晚餐只飲呢個湯，好快3日立即見效。尤其是影相、着靚衫前都會飲，會切好多椰菜，因為椰菜可以飽肚，但做騷前不能夠淨係飲湯，會唔夠Energy。」

Coco炮製的菜湯，用9種蔬菜包括薯仔、紅蘿蔔、粟米、番茄、芹菜、紅黃青三色椒和椰菜，她先在鍋加入橄欖油、大蒜和洋葱炒，然後將切碎的9樣蔬菜逐一放入慢炒，李玟會因個人口味加入包括意大利調味料、月桂葉、海鹽和清雞湯作調味，她說：「若想湯更加滑，我會用勺子將蔬菜壓碎，然後再慢煮多10分鐘。」看她手法熟練，用勺子三扒兩撥便將雜菜壓碎。她說：「我炮製嘅菜湯，椰菜湯，非常健康又好吃，呢個湯我經常飲，用來Keep Fit減肥非常有效。」

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