【英國買樓】£50萬以下「零」印花稅「4個注意」

自英國宣布，持BNO港人明年1月起留英「5+1」年可申請入籍後，不少朋友已想舉家移英，準備買樓定居。無論是否英國居民在英國都可置業，為重振樓市，英國更新推出了「限時」買樓放寬措施，£50萬（約HK$505萬）或以下物業可獲豁免印花稅（SDLT），寬免期至2021年3月31日。這措施有幾優惠？英國樓市九成交易，都是£50萬以下，我就簡單用一個樓價£50萬的英國單位作例子，算給你看：

經計算後，同一值價£50萬的物業，如過了放寬期（至2021年3月31日）後才買，買家就要比現在多付£25,000（約HK$245,430）稅款，當中包含明年4月1日才生效的「海外買家附加印花稅」，即總樓價的2%，計落真很肉赤！英國政府在網上亦設有印花稅計數機，大家可輸入交易資料，自行計算印花稅。

英國印花稅計數機

英國買樓4個注意

以上例子亦證明現在的「放寬」政策確實優惠，但買樓不是買菜，英國買樓前亦須小心注意，以下4個細節：

（一）放寬期完結前 須完成收樓

英國買樓放寬印花稅是「限時」措施，放寬期限只至2021年3月31日，此日前必需完成交易，包括收樓。英國物業交易包含兩個重要日子，第一個是簽約日（Exchanging Contracts Date），給買賣雙方簽訂合約，簽後如反悔須「撻訂」賠償；第二個日子是交易完成日（Completion Date），此前必需完成金額過戶、業權法律文件包括屋契轉手、地區政府承認交易、單位清空、買家取匙收樓等程序。換言之買家必需在明年3月31日前收到樓，£50萬以下物業才能獲豁免印花稅，買樓時記得要預足時間。

（二）非首置物業 須交附加稅

是次寬免印花稅措施，並沒豁免非首置買家的附加稅（Surtax）。英國對首置物業定義，是包含你不在英國的物業。假設你在香港有樓，你到英國買樓已屬「非首置買家」，即使你買£50萬以下英國物業可免印花稅，但仍須額外交3%附加稅。再舉上例，樓價£50萬英國物業其非首置附加稅就要£15,000（約HK$151,500）；假若樓價在£50萬至£92.5萬間，附加稅率就是8%；樓價£92.5萬至£150萬，附加稅率13%；£150萬以上，附加稅更要15%，樓價愈貴稅率愈高。

（三）移英後賣樓 須付資產增值稅

如你打算賣樓移民，那就必需認識英國的資產增值稅（Capital Gains Tax）。凡居留英國多於183天人士，皆會被定義為稅務公民（Tax-Resident），代表你在全球的收入都要被徵稅，包括你香港物業的收益。假設你踏進英國後，才出售你的香港物業，當中賣樓總利潤超過年度£12,300（約HK$124,230）就得支付英國的資產增值稅，稅率為28%起，只有自住物業才可豁免。若你不賣掉香港物業，只在香港放租，那在香港的租金收入亦得在英國支付所得稅。

（四）易被忽略 地租與市政稅

選擇英國物業時，你會發現物業出售有永久業權（Freehold）和租賃業權（Leasehold）兩種，兩者有何分別？簡單講Freehold就是永久擁有該物業業權及其土地權；而Leasehold就只有物業業權，不包括土地權，故此Leaseholder須要定期給Freeholder交地租（Ground Rent），租期一般長達90年以上，租約期後還可續租。

雖然Freehold物業，不用交地租，亦可隨意改動單位，但現實是現在大部分公寓式新樓都只以Leasehold出售，在市中心已很難找到Freehold物業。另外由於Freehold價格一般比Leasehold高，假如你想買樓收租，由於租金一樣，但成本提高，結果Freehold租金回報率物業反而比Leasehold蝕底，加上Freeholder又要承擔該地公共空間維修開支，故實在沒必要執着非Freehold物業不買。

另一常被忽略的開支是市政稅（Council Tax）。英國各分區由區政府管理，包括一切公共服務設施，如你是英國物業業主，就得交市政稅，除非你出租物業，那市政稅就可由租客支付。市政稅每年約£1,400至£1,800（約HK$14,140至HK$18,180）並分10個月繳交，這些開支都必需留意。