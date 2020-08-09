自認似豬八戒咁鹹濕！林盛斌獲批逢豬必發

藝人林盛斌（Bob）為動漫連續劇《西遊》聲演「豬八戒」一角，Bob被問到以聲音演繹時會不會好考工夫，他笑言：「豬八戒鍾意女，鹹鹹地濕，呢樣同我差唔多，佢內心有啲軟弱，但錄音時其中幾集嚟晒料，做一個好勁好勁嘅強人，我係從來未見過咁威武嘅豬八戒。」

配音當日，老闆到場探班，更提議Bob將角色加鄉音，Bob覺得效果非常好：「佢話豬八戒不如加少少鄉音，有啲黐脷筋，『大師兄』講『大師哼』，令到角色得意啲、立體啲，同其他主角有啲唔同。」

Bob坦言在疫情下仍有工開，加上自己又喜歡做配音工作，已很感恩：「早幾年有機會認識李居明師父，佢話你一定要做啲嘢同豬有關，你條命嚟，如果有機會做豬嘅嘢你會發，好掂㗎啦，最好拍《西遊記》做豬八戒。呢件事成日喺我腦入面，點知今次真係搵我做豬八戒，嘩，今年行運啦！」

此外，Bob在配音開工期間隨大隊叫外賣飯盒，提到現在實施的二人禁聚令、晚餐冇堂食，會否冇啖好食？Bob覺得對自己影響不太大：「我少喺出面食，拍嘢有廠有地方，唔使去到街度食，禁聚令對我冇乜大意思，啲人話我屋企咁多人係咪要分幾枱？其實呢段時間好少出去食飯，又冇咩大分別，都係留喺屋企，咪諗啲嘢畀細路玩，應該唔使匿去廁所咁慘，實搵到地方嘅。」