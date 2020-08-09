狂迷癲招嚇死人！粉絲整完容嗒偶像都未知咩事

依家亞洲成為新一代「偶像工廠」，近年多咗大批Idol湧現，最興奮嘅梗係一班粉絲啦，有得睇分分鐘仲有得「食」！點解咁講，因為依家啲粉絲實在太瘋狂，當眾狼吻偶像已經係小兒科，更加有粉絲為求親近偶像，索性整容兼獻身，真係夠晒Crazy～

第一招：熊抱狼吻

其實圈中都出現過好多次狼吻事件，好似Angelababy曾被瘋狂粉絲熊抱後跪地求愛，嚇到佢企喺台上呆晒，反抗都唔識，而大陸藝人林更新就索性晒出自己被女粉絲偷褻狼吻嘅合照，不過有指其實係佢身旁嘅趙麗穎嘅大整蠱，搵人扮偷吻。

第二招：整容嗒偶像

上年日本尊尼事務所Johnny Jr.組合HiHi Jets真係家門不幸，有指有女粉絲因遭作間龍斗嫌醜，決心整容變索爆靚女，再先後接近橋本涼及作間，並與兩人發生關係。其後作間發現女方一腳踏兩船而斷絕來往，女粉絲懷恨在心流出兩人床照，又爆料作間疑未成年飲酒，親手摧毀兩個偶像。

第三招：硬闖入屋襲擊偶像

未睇文先講定，一切非法行為都要接受法律制裁！去年關智斌（Kenny）就自爆遭狂迷滋擾圖硬闖入屋，一名操普通話女子透過不同途徑取得其大量個人資料，除在社交網發出威脅訊息，更硬闖其屋苑企圖登堂入室，幸保安及時阻止。而日本地下偶像女團「天使突拔Niyomi」成員松岡笑南仲慘，因戴大眼仔隱形眼鏡自拍反射街景而洩露住處，不幸遭狂迷上門襲擊非禮，幸好最後無大礙…

支持偶像有好多正面方法，所有粉絲都切勿以身試法，好似去見面會、真金白銀畀錢睇騷買碟、上網留言鼓勵等，都係同偶像一齊成長嘅方法，千祈唔好傻豬就去犯險呀！