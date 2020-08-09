突破框框！徐繼宗感激麥浚龍造歌要求夠奇怪

由許文軒（Edmond）主持的J2音樂訪談節目《我們的音樂時代》，最新一集邀請了音樂人徐繼宗（阿宗）擔任嘉賓，阿宗創作過多首大熱作品，包括容祖兒的《心淡》，以及近年合作較多的麥浚龍（Juno），阿宗表示要感激Juno的「奇怪」要求，令他可以突破自己框框：「我每次收到Juno造歌嘅指示，佢嘅電話口訊留言一錄就錄成20分鐘，真係想講句粗口。我哋第一首合作係《濛》，佢當時嘅指示係好低音、好高音、有真音，有假音。如果唔係佢呢啲奇怪嘅要求，我唔會寫到我認為做唔到嘅嘢。」

徐繼宗亦提到為Juno的歌曲擔任和音：「Juno嘅作品中，有好多我都有唱和音部分，好似《勇悍·17》就錄咗兩日，因為首歌好高音同好密，而《暴烈·34》就最癲，係超越人類極限，基本上首首都唱到想死，完成後舒一口氣，覺得終於搞掂，快啲去收錢。」

拍攝當日主持Edmond特意為徐繼宗送上驚喜，Edmond私下聯絡阿宗所屬的前組合星盒子的兩名隊友，包括區永權（Albert）和陳鳳，於訪問途中亂入，最終成功令阿宗嚇一跳，原來三人齊人同埸，已經是2015年的事，組合1999年成軍，到現在足足超過20年，阿宗說：「當時台灣有公司簽我哋，我哋就飛咗過去發展，但嗰兩年嘅生活可以用艱苦嚟形容，未有碟出嘅時候，我哋冇錢只係買蝦皮去炒蛋食。」

區永權提到當年林一峰離隊決定：「本身我哋係四個人，一峰去到台灣後離隊，你話當時冇嬲就假，我已經唔記得嬲到咩程度，但最無奈嗰個應該係陳鳳，因為阿鳳係直接識佢。」陳鳳說：「當時自己有啲迷惘，得番三個人，究竟公司仲要唔要我哋，喺面對緊自己前程嘅時候，佢哋兩個捉咗我去學結他，自己專注咗做嗰樣嘢，就冇再去諗。」問到有否機會正式重組？阿宗坦言：「我有諗過，就算佢哋兩位獨立地都應該做一啲音樂嘅Project，我成日同Albert講，不如寫番歌，如果再做嘅話我想做廣東歌，因為星盒子未唱過講廣東歌。」