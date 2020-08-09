港姐：負聞纏身！賴琦媛食煙無礙晉級

《2020香港小姐競選》於電視城公布晉級名單，大會透過TVB網上平台，由網民選出最喜愛十強佳麗，及「香港小姐評委」選出5位心水佳麗。15位晉級佳麗分別為陳煦凝、張盈悅、陳楨怡、侯嘉欣、何孟珊、郭柏妍、鄺美璇、賴琦媛、羅雪妍、廖慧儀、麥詩晴、謝嘉怡、謝恩靈、黃婉恩、源菲然。

「寸嘴Ivy」賴琦媛被爆吸煙，負面新聞纏身照晉級惹起不少質疑。問到順利晉級是否抹一額汗？她卻一臉自信表示：「做好自己就夠，頭先10個入面最後一個公布我個名好緊張，聽到自己個名意想不到，希望將來可以展示到最好一面。（戒咗煙未？）本身冇食開。（但你手勢好純熟！）手勢唔可以定斷嘅，但答應咗大家一定會做。（有冇諗過改善埋談吐？）一直有改善，但所有人評論我都接受，正面同負面都會聽，同埋另一樣要改善係減肥，希望畀最好精神狀態大家睇。」

而大熱「女版金宇彬」陳楨怡愈戰愈勇，狀態不俗，穿起貼身裙盡現弗爆身形，她表示感謝投她票的家人及網民。問到可包括男友？她甜笑說：「佢都支持，今晚會同家人慶祝，主要同媽咪、妹妹。（嚟緊點備戰？）準備緊才藝表演，係有關我讀嗰科嘅，但內容暫時保密先。」「港版子瑜」郭柏妍則表示曾擔心未能晉級：「當初都係最後後先宣布我入圍，多謝屋企人同大家支持。」

一眾佳麗均穿上貼身短裙，肥瘦身段無所遁形，當中賴琦媛、侯嘉欣、謝嘉怡穿低胸上陣谷出事業線，僅18歲的謝恩靈身材也毫不輸蝕。不過何孟珊、廖慧儀、麥詩晴及黃婉恩卻現甲組腳。