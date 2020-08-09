港姐：連佳麗被淘汰眼濕濕　考慮下年再嚟過

《2020香港小姐競選》於電視城公布晉級名單，三位未能晉級的佳麗分別為梁懿婷、連佳麗及范倩雯，三女也難掩失望之情，當中連佳麗一度眼濕濕。事後受訪時，連佳麗表示參選港姐是自己一直夢想，過程間獲得不少朋友幫助，如去年落選港姐楊慧敏也給予不少意見及鼓勵，亦曾訓示她說話不要太Chok，即使家人由起初不鼓勵，到現在變成支持，如今被Out實屬不捨。問到明年會否再參選？她說：「有機會會考慮下，之後會繼續演藝工作，因為真係好鍾意演戲。」

而范倩雯被問到覺得輸在哪裏？她表示：「我係對自己比較，大家優點都唔一樣。（即係唔服輸？）我尊重賽果，有啲人優點係需要學習。（出年再選？）要睇網民接唔接受我。」至於梁懿婷就認為自己已盡力拉票，惟本身於美國讀書，香港朋友少，故票數較為輸蝕。

梁懿婷於社交網發文大談感受：「22歲，人生最美的一年參加了香港小姐。雖不幸地落選，係多少會有失落感，但已盡力且無悔，一切都係最好的安排。」她續指多謝家人好友及粉絲的支持：「好感恩係一件好好的經歷，識到一班好好嘅女仔、工作人員，亦安排了後面嘅工作，我梁懿婷會繼續前進！繼續努力。」