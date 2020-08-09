潮爆MOCA Mask　設計嚟自大師級藝術家？

K11 MUSEA聯同洛杉磯當代藝術博物館及9位知名藝術家共同設計的MOCA Mask，全部於洛杉磯製造，亞太區只限K11網上商店獨家發售。（互聯網）

反正疫情都已持續多時，戴口罩都早已成為大家生活日常，反正都要戴，不如揀番個夠潮又好襯的搶眼款式當係造型配飾，等自己戴得開心，人哋睇見又「順眼啲」。

今回K11 MUSEA就聯同洛杉磯當代藝術博物館MOCA（The Museum of Contemporary Art）合作，邀請9位國際知名藝術家包括：小野洋子、Alex Israel、Andy Warhol視覺藝術基金會、Barbara Kruger、Catherine Opie、Hank Willis Thomas、Mark Grotjahn、Pipilotti Rist及Virgil Abloh等一同獻技，加入充滿藝術感的設計元素演繹一系列限量版MOCA Mask。

每款口罩所用的物料有所不同，當中包括：100%全棉、棉混紡（98%棉加2%彈性纖維）及100%聚酯超細纖維，並於內側設有口袋供插入濾芯，所有口罩均於洛杉磯製造。亞太區只限K11網上商店獨家發售，有興趣入手呢9款咁靚口罩可以登入shop.k11.com/en/eshop/moca率先預購。